Справились без Бущана. Аль-Шабаб дома одолел Дамак
Гости не смогли оказать никакого сопротивления
В пятницу, 28 февраля, проходил матч 23-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Шабабом» и «Дамаком».
Встречу принимал Международный стадион имени Короля Фахда в Эр-Рияде.
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Хозяева поля добыли уверенную победу со счетом 2:0. «Дамак» практически ничего не создал у ворот соперника.
Украинский голкипер «Аль-Шабаба» Георгий Бущан не попал в заявку на матч.
После этого матча «Аль-Шабаб» с 39 баллами остался на 6-м месте, а «Дамак» с 24 очками расположился на 13-й позиции.
Чемпионат Саудовской Аравии. 23-й тур
Аль-Шабаб – Дамак – 2:0
Голы: Гуанка, 61, Швирех, 83
Фото матча:
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