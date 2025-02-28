Моуриньо подал в суд на Галатасарай. Требует 2 млн турецких лир

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо зарегистрировал в суде исковое заявление против представителей футбольного клуба «Галатасарай».

Об этом информирует официальный сайт клуба.

В сообщении говорится, что Моуриньо требует от «Галатасарая» моральную компенсацию в размере 2 миллиона турецких лир.

Правда, накануне Жозе получил четырехматчевую дисквалификацию от дисциплинарного комитета, который увидел в словах тренера расизм.

После матча «Галатасарай» – «Фенербахче» Жозе Моуриньо раскритиковал позорное поведение представителей соперников и обозвал их обезьянами.

Напомним, что вчера «Фенербахче» одержал уверенную победу в кубковом матче.