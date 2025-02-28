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Турция
28 февраля 2025, 19:07 | Обновлено 28 февраля 2025, 19:09
399
0

Моуриньо подал в суд на Галатасарай. Требует 2 млн турецких лир

Главного тренера «Фенербахче» дисквалифицировали на четыре игры

28 февраля 2025, 19:07 | Обновлено 28 февраля 2025, 19:09
399
0
Моуриньо подал в суд на Галатасарай. Требует 2 млн турецких лир
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо зарегистрировал в суде исковое заявление против представителей футбольного клуба «Галатасарай».

Об этом информирует официальный сайт клуба.

В сообщении говорится, что Моуриньо требует от «Галатасарая» моральную компенсацию в размере 2 миллиона турецких лир.

Правда, накануне Жозе получил четырехматчевую дисквалификацию от дисциплинарного комитета, который увидел в словах тренера расизм.

После матча «Галатасарай» – «Фенербахче» Жозе Моуриньо раскритиковал позорное поведение представителей соперников и обозвал их обезьянами.

Напомним, что вчера «Фенербахче» одержал уверенную победу в кубковом матче.

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Галатасарай Фенербахче дисквалификация расизм Жозе Моуриньо чемпионат Турции по футболу суд
Александр Сильченко Источник: ФК Фенербахче
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