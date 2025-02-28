Моуриньо подал в суд на Галатасарай. Требует 2 млн турецких лир
Главного тренера «Фенербахче» дисквалифицировали на четыре игры
Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо зарегистрировал в суде исковое заявление против представителей футбольного клуба «Галатасарай».
Об этом информирует официальный сайт клуба.
В сообщении говорится, что Моуриньо требует от «Галатасарая» моральную компенсацию в размере 2 миллиона турецких лир.
Правда, накануне Жозе получил четырехматчевую дисквалификацию от дисциплинарного комитета, который увидел в словах тренера расизм.
После матча «Галатасарай» – «Фенербахче» Жозе Моуриньо раскритиковал позорное поведение представителей соперников и обозвал их обезьянами.
Напомним, что вчера «Фенербахче» одержал уверенную победу в кубковом матче.
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