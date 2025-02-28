Рой Кин раскритиковал Бруно Фернандеша. Аморим ответил легенде МЮ

Бывший легендарный ирландский футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин во время участия в подкасте Stick To Football жестко раскритиковал португальского полузащитника клуба Бруну Фернандеша.

«Я вижу фанатов и не понимаю. Они поют о Бруну. Насколько болельщики могут сами себя обманывать?

Бруну – талантливый игрок, но этого недостаточно. Кто с тобой был в раздевалке? Тони Адамс! Адамс был тем, кем он был. Это касалось и поля, и раздевалки, потому что он был борцом. Молодые игроки должны на тебя равняться, если ты капитан. Бруну не может быть капитаном «Манчестер Юнайтед», – прокомментировал Кин.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал высказывания Кина.

«Конечно же, я об этом слышал. У меня другое мнение. Бруно – очень важный игрок для клуба. Он хорошо играет в таких сложных условиях. Ни разу Фернандеш не отказывался брать на себя ответственность. Я же знаю, что происходит внутри клуба лучше Роя Кина. Он делает очень много, как капитан. Конечно же, в такой ситуации многое не получается, и иногда трудно справляться с этим разочарованием.

У каждого свое мнение, но мое, думаю, важнее, потому что я – тренер команды», – прокомментировал Аморим.