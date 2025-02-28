ОФИЦИАЛЬНО. ЮКСА попрощался с игроком, которого обвинили в договорняках
Дмитрий Махнев покинул коллектив
Лидер Первой лиги ЮКСА официально прекратил сотрудничество с 28-летним центральным защитником Дмитрием Махневым. Игрок получил статус свободного агента.
Пресс-служба клуба не предоставила никакой информации о деталях расторжения контракта.
В команду Дмитрий перешел летом 2023 года из львовских «Карпат». За период выступлений за ЮКСА Махнев отыграл 44 официальных поединка, в которых забил шесть мячей и отдал один ассист.
Напомним, что недавно Дмитрий был обвинен в договорных матчах. Спортсмен даже дважды проходил полиграф, чтобы доказать свою невиновность.
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