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Украина. Первая лига
28 февраля 2025, 13:52 | Обновлено 28 февраля 2025, 14:20
578
1

ОФИЦИАЛЬНО. ЮКСА попрощался с игроком, которого обвинили в договорняках

Дмитрий Махнев покинул коллектив

28 февраля 2025, 13:52 | Обновлено 28 февраля 2025, 14:20
578
1
ОФИЦИАЛЬНО. ЮКСА попрощался с игроком, которого обвинили в договорняках
ФК ЮКСА. Дмитрий Махнев

Лидер Первой лиги ЮКСА официально прекратил сотрудничество с 28-летним центральным защитником Дмитрием Махневым. Игрок получил статус свободного агента.

Пресс-служба клуба не предоставила никакой информации о деталях расторжения контракта.

В команду Дмитрий перешел летом 2023 года из львовских «Карпат». За период выступлений за ЮКСА Махнев отыграл 44 официальных поединка, в которых забил шесть мячей и отдал один ассист.

Напомним, что недавно Дмитрий был обвинен в договорных матчах. Спортсмен даже дважды проходил полиграф, чтобы доказать свою невиновность.

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ЮКСА Тарасовка Дмитрий Махнев расторжение контракта Первая лига Украины
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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Комментарии 1
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Iigor6583
Та гнати цих кривоногих ледащо в три шиї. І чому він вільний агент? Він має сидіти на нарах, у параші...
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