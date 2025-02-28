ОФИЦИАЛЬНО. ЮКСА попрощался с игроком, которого обвинили в договорняках

Лидер Первой лиги ЮКСА официально прекратил сотрудничество с 28-летним центральным защитником Дмитрием Махневым. Игрок получил статус свободного агента.

Пресс-служба клуба не предоставила никакой информации о деталях расторжения контракта.

В команду Дмитрий перешел летом 2023 года из львовских «Карпат». За период выступлений за ЮКСА Махнев отыграл 44 официальных поединка, в которых забил шесть мячей и отдал один ассист.

Напомним, что недавно Дмитрий был обвинен в договорных матчах. Спортсмен даже дважды проходил полиграф, чтобы доказать свою невиновность.