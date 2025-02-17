Украинского футболиста обвинили в договорняке. Есть его комментарий

Украинский футболист тарасовской ЮКСА Дмитрий Махнев отреагировал на обвинения в «сдаче» матча 18-го тура Первой лиги против сумской «Виктории» (1:5), после которого игрока вызвали для прохождения полиграфа.

– Дмитрий, увидели вашу сториз и хотим дать вам возможность высказаться.

– Более подробно об этой истории я расскажу позже, потому что еще не разорвал контракт с ЮКСА, как об этом утверждают СМИ. Сейчас мы находимся в переговорах.

То, что я проходил полиграф – это правда. Более того – на повторном полиграфе настаивал именно я, как и на том, чтобы результаты были не только у клуба, но и у меня – для того, чтобы знать, что правда на моей стороне. Но хочу подчеркнуть то, что поисками и организацией повторного полиграфа занимался клуб, чтобы сохранить беспристрастность. Прохождение второго полиграфа – это конфиденциальная информация, особенно о том, что я сам оплачивал услуги этого полиграфа. Эту информацию знали только я и клуб. А новость на вышеупомянутом сайте написана таким тоном, будто меня убрали из команды на фоне неудачного прохождения второго полиграфа, но это неправда.

– Какие результаты второго полиграфа?

– Результаты я позже опубликую. Если сказать коротко – я не участвовал в манипулировании результатом матча «Виктория» – ЮКСА.

– А что в том матче вообще произошло?

– Я не главный тренер, не эксперт, поэтому не могу подробно комментировать. Произошло наше поражение 1:5. Это все, что я могу сказать.