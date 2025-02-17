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Украина. Первая лига
17 февраля 2025, 08:37 | Обновлено 17 февраля 2025, 08:41
2292
0

Украинского футболиста обвинили в договорняке. Есть его комментарий

Дмитрий Махнев дважды проходил полиграф

17 февраля 2025, 08:37 | Обновлено 17 февраля 2025, 08:41
2292
0
Украинского футболиста обвинили в договорняке. Есть его комментарий
ФК ЮКСА. Дмитрий Махнев

Украинский футболист тарасовской ЮКСА Дмитрий Махнев отреагировал на обвинения в «сдаче» матча 18-го тура Первой лиги против сумской «Виктории» (1:5), после которого игрока вызвали для прохождения полиграфа.

– Дмитрий, увидели вашу сториз и хотим дать вам возможность высказаться.

– Более подробно об этой истории я расскажу позже, потому что еще не разорвал контракт с ЮКСА, как об этом утверждают СМИ. Сейчас мы находимся в переговорах.

То, что я проходил полиграф – это правда. Более того – на повторном полиграфе настаивал именно я, как и на том, чтобы результаты были не только у клуба, но и у меня – для того, чтобы знать, что правда на моей стороне. Но хочу подчеркнуть то, что поисками и организацией повторного полиграфа занимался клуб, чтобы сохранить беспристрастность. Прохождение второго полиграфа – это конфиденциальная информация, особенно о том, что я сам оплачивал услуги этого полиграфа. Эту информацию знали только я и клуб. А новость на вышеупомянутом сайте написана таким тоном, будто меня убрали из команды на фоне неудачного прохождения второго полиграфа, но это неправда.

– Какие результаты второго полиграфа?

– Результаты я позже опубликую. Если сказать коротко – я не участвовал в манипулировании результатом матча «Виктория» – ЮКСА.

– А что в том матче вообще произошло?

– Я не главный тренер, не эксперт, поэтому не могу подробно комментировать. Произошло наше поражение 1:5. Это все, что я могу сказать.

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Дмитрий Махнев ЮКСА Тарасовка Виктория Сумы Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу договорные матчи полиграф расторжение контракта
Дмитрий Вус Источник: Украинский футбол
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