Игорь КОСТЮК: «В матче с Ворсклой сработало все, что нарабатывали»

Главный тренер киевского «Динамо» U-19 Игорь Костюк предоставил несколько комментариев относительно уверенной победы над «Ворсклой» в молодежном чемпионате Украины (3:0).

– В общем, что скажете об игре? Несмотря на большой счет, назвать легкой ее нельзя...

– В первом тайме адаптировались к сопернику и полю. В перерыве внесли коррективы, объяснили ребятам, какие моменты нужно улучшить, после чего вышли и забили три мяча. Также владели преимуществом, могли забивать еще. Логично ставили игру с прицелом на победу и полностью контролировали события на поле.

– Матч основных составов пришлось перенести в Киев, поскольку поле на стадионе «Ворскла» не соответствует нормам безопасности для игроков. Что можете сказать о газоне, на котором пришлось играть сегодня вашей команде?

–¦В первом тайме оно было немного подмерзшим и не давало возможности в полной мере нам реализовать то преимущество, которое было. А во втором тайме уже немного подсохло и стало более качественным. Во втором тайме легче было играть, потому что мяч можно было контролировать лучше, поскольку поле уже было удобным для комбинационной игры.

– У «Ворсклы» практически не было моментов по ходу всего матча. Можно ли сказать, что игра была до первого забитого мяча?

– Прежде всего, мы хорошо прессинговали и не давали им быстро переходить в атаку. При фазе перехода соперника по защите в нападение наши защитники хорошо контролировали оппонентов, да и группа атаки сегодня группа хорошо направляла, не давая соперникам делать нацеленные передачи. Могу сказать, что все, что мы тренируем и отрабатываем на тренировках, сработало, особенно во втором тайме.

– В команду по аренде вернулся Федор Задорожный, который является лучшим бомбардиром чемпионата U19. Как он адаптируется?

– Он отсутствовал всего четыре месяца и знаком со всеми нашими ребятами, поэтому нельзя сказать, что ему нужна какая-то длительная адаптация. Конечно, у «Зари» были другие потребности, команда играет по-другому, тренировочный процесс отличается от нашего. В «Заре» он получил опыт, игровое время, уверенность в своих силах. И, вернувшись, уже понимает, каким должно быть отношение к тренировкам, играм. Я думаю, время, проведенное в аренде, пошло ему на пользу.