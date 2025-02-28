Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игорь КОСТЮК: «В матче с Ворсклой сработало все, что нарабатывали»
Молодежные турниры
28 февраля 2025, 11:24 | Обновлено 28 февраля 2025, 11:28
264
0

Игорь КОСТЮК: «В матче с Ворсклой сработало все, что нарабатывали»

Тренер молодежки «Динамо» о разгромной победе

28 февраля 2025, 11:24 | Обновлено 28 февраля 2025, 11:28
264
0
Игорь КОСТЮК: «В матче с Ворсклой сработало все, что нарабатывали»
ФК Динамо Киев. Игорь Костюк

Главный тренер киевского «Динамо» U-19 Игорь Костюк предоставил несколько комментариев относительно уверенной победы над «Ворсклой» в молодежном чемпионате Украины (3:0).

– В общем, что скажете об игре? Несмотря на большой счет, назвать легкой ее нельзя...

– В первом тайме адаптировались к сопернику и полю. В перерыве внесли коррективы, объяснили ребятам, какие моменты нужно улучшить, после чего вышли и забили три мяча. Также владели преимуществом, могли забивать еще. Логично ставили игру с прицелом на победу и полностью контролировали события на поле.

– Матч основных составов пришлось перенести в Киев, поскольку поле на стадионе «Ворскла» не соответствует нормам безопасности для игроков. Что можете сказать о газоне, на котором пришлось играть сегодня вашей команде?

–¦В первом тайме оно было немного подмерзшим и не давало возможности в полной мере нам реализовать то преимущество, которое было. А во втором тайме уже немного подсохло и стало более качественным. Во втором тайме легче было играть, потому что мяч можно было контролировать лучше, поскольку поле уже было удобным для комбинационной игры.

– У «Ворсклы» практически не было моментов по ходу всего матча. Можно ли сказать, что игра была до первого забитого мяча?

– Прежде всего, мы хорошо прессинговали и не давали им быстро переходить в атаку. При фазе перехода соперника по защите в нападение наши защитники хорошо контролировали оппонентов, да и группа атаки сегодня группа хорошо направляла, не давая соперникам делать нацеленные передачи. Могу сказать, что все, что мы тренируем и отрабатываем на тренировках, сработало, особенно во втором тайме.

– В команду по аренде вернулся Федор Задорожный, который является лучшим бомбардиром чемпионата U19. Как он адаптируется?

– Он отсутствовал всего четыре месяца и знаком со всеми нашими ребятами, поэтому нельзя сказать, что ему нужна какая-то длительная адаптация. Конечно, у «Зари» были другие потребности, команда играет по-другому, тренировочный процесс отличается от нашего. В «Заре» он получил опыт, игровое время, уверенность в своих силах. И, вернувшись, уже понимает, каким должно быть отношение к тренировкам, играм. Я думаю, время, проведенное в аренде, пошло ему на пользу.

По теме:
Кремчанин оформил дубль. Динамо U-19 в гостях обыграло Ворсклу U-19
Молодежка Карпат отгрузила восемь голов в ворота ЛНЗ
Молодой футболист Динамо получил травму колена и надолго выбыл
Игорь Костюк Динамо Киев U-19 Ворскла Полтава U-19 чемпионат Украины по футболу U-19
Андрей Витренко Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рому с Довбиком может возглавить лучший тренер в истории Лиги чемпионов
Футбол | 28 февраля 2025, 09:30 3
Рому с Довбиком может возглавить лучший тренер в истории Лиги чемпионов
Рому с Довбиком может возглавить лучший тренер в истории Лиги чемпионов

«Рома» хочет пригласить в команду Карло Анчелотти

Мешает один человек. Известно, почему Месси не вернется в Барселону
Футбол | 28 февраля 2025, 00:45 6
Мешает один человек. Известно, почему Месси не вернется в Барселону
Мешает один человек. Известно, почему Месси не вернется в Барселону

Возвращения не будет, пока Лапорта остается президентом

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 февраля
Футбол | 27.02.2025, 18:06
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 февраля
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 февраля
Ворскла – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 28.02.2025, 07:15
Ворскла – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Ворскла – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Главный тренер Черноморца рассказал о состоянии газона на домашней арене
Футбол | 28.02.2025, 10:15
Главный тренер Черноморца рассказал о состоянии газона на домашней арене
Главный тренер Черноморца рассказал о состоянии газона на домашней арене
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Украинский футболист встречается с замужней секс-бомбой. Кто он?
ФОТО. Украинский футболист встречается с замужней секс-бомбой. Кто он?
26.02.2025, 20:24 9
Футбол
Назван лучший вратарь в мире. Есть ли украинцы в топ-10?
Назван лучший вратарь в мире. Есть ли украинцы в топ-10?
26.02.2025, 21:22 5
Футбол
ФОТО. Реал без слов описал игру Лунина в полуфинальном матче Кубка Испании
ФОТО. Реал без слов описал игру Лунина в полуфинальном матче Кубка Испании
27.02.2025, 08:22 2
Футбол
Леннокс Льюис назвал бой, который метчает увидеть
Леннокс Льюис назвал бой, который метчает увидеть
27.02.2025, 09:05 4
Бокс
Дерек ЧИСОРА: «Это просто незаконно, вы осознаете, что сделали?»
Дерек ЧИСОРА: «Это просто незаконно, вы осознаете, что сделали?»
26.02.2025, 09:30 5
Бокс
Экс-чемпион мира из Украины планирует отобрать титул у российского боксера
Экс-чемпион мира из Украины планирует отобрать титул у российского боксера
26.02.2025, 13:47
Бокс
АЛЬ-ШЕЙХ: «Он не подерется с Усиком. Люди ждут...»
АЛЬ-ШЕЙХ: «Он не подерется с Усиком. Люди ждут...»
26.02.2025, 08:42 2
Бокс
Не оправдали ожиданий. Перес решил продать 3 игрока Реала
Не оправдали ожиданий. Перес решил продать 3 игрока Реала
26.02.2025, 11:15 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем