Кремчанин оформил дубль. Динамо U-19 в гостях обыграло Ворсклу U-19

В четверг, 27 февраля, в поединке 19-го тура юношеского чемпионата Украины «Ворскла» на своем поле принимала «Динамо». Матч основных команд перенесли в Киев, а место проведения встречи юношеских команд не изменилось. Соперники сыграли в Полтаве на поле стадиона «Молодежный».

Открыть счет динамовцам удалось в самом дебюте второго тайма. После удара со штрафного от правого угла штрафной вратарь не смог зафиксировать мяч в руках, а первым на добивании оказался Владислав Захарченко – 0:1.

Буквально через несколько минут счет уже был удвоен. К голу привела ошибка вратаря «Ворсклы», который неудачно выбивал мяч из своей штрафной – динамовцы перехватили, мяч был доставлен к Дмитрию Кремчанину, который пробил точно в угол – 0:2.

А по завершению часа игрового времени преимущество динамовцев уже было разгромным. Очередной результативный удар записал на свой счет Кремчанин, который из-за пределов штрафной попал в ворота – 0:3. 14-й гол Дмитрия в нынешнем сезоне и закрепился в статусе топ-бомбардира «Динамо» в чемпионате.

Чуть позже Кремчанин был близок к хет-трику, но после удара со штрафного мяч пролетел рядом со штангой. Также был близок к взятию ворот Павел Люсин, но после его удара мяч не попал по пустым воротам. А незадолго до финального свистка Давид Белый сыграл на добивании, но от четвертого гола хозяев спасла перекладина.

Чемпионат U-19, 19-й тур. 27 февраля. Полтава

«Ворскла» U-19 – «Динамо» U-19 – 0:3

Голы: Захарченко (48), Кремчанин (54, 59).

«Ворскла»: 51. Чудава, 33. Селин, 5. Романец, 22. Багинский, 16. Ткач, 50. Алексенко, 77. Кривобок, 58. Оденцов (40. Диденко, 78), 26. Горобец, 37. Карпусь (92. Яровой, 78), 9. Сердюк (25. Скрипкевич, 86).

«Динамо»: 71. В.Суркис, 13. Коробов (2. Рыбак, 64), 5. Сизонюк, 4. Захарченко, 26. Губенко, 23. Озимай (8. Билый, 46), 6. Пейкришвили, 25. Люсин (9. Лобко, 79), 7. Кремчанін, 21. Герич (27. Пашко, 64), 11. Пономаренко (32. Задорожный, 64).

Предупреждения: Карпусь (15), Ткач (42), Селин (73).