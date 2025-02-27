Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кремчанин оформил дубль. Динамо U-19 в гостях обыграло Ворсклу U-19
Молодежные турниры
27 февраля 2025, 16:06 |
288
0

Кремчанин оформил дубль. Динамо U-19 в гостях обыграло Ворсклу U-19

Юношеская команда Динамо одержала победу со счетом 3:0

27 февраля 2025, 16:06 |
288
0
Кремчанин оформил дубль. Динамо U-19 в гостях обыграло Ворсклу U-19
ФК Динамо Киев

В четверг, 27 февраля, в поединке 19-го тура юношеского чемпионата Украины «Ворскла» на своем поле принимала «Динамо». Матч основных команд перенесли в Киев, а место проведения встречи юношеских команд не изменилось. Соперники сыграли в Полтаве на поле стадиона «Молодежный».

Открыть счет динамовцам удалось в самом дебюте второго тайма. После удара со штрафного от правого угла штрафной вратарь не смог зафиксировать мяч в руках, а первым на добивании оказался Владислав Захарченко – 0:1.

Буквально через несколько минут счет уже был удвоен. К голу привела ошибка вратаря «Ворсклы», который неудачно выбивал мяч из своей штрафной – динамовцы перехватили, мяч был доставлен к Дмитрию Кремчанину, который пробил точно в угол – 0:2.

А по завершению часа игрового времени преимущество динамовцев уже было разгромным. Очередной результативный удар записал на свой счет Кремчанин, который из-за пределов штрафной попал в ворота – 0:3. 14-й гол Дмитрия в нынешнем сезоне и закрепился в статусе топ-бомбардира «Динамо» в чемпионате.

Чуть позже Кремчанин был близок к хет-трику, но после удара со штрафного мяч пролетел рядом со штангой. Также был близок к взятию ворот Павел Люсин, но после его удара мяч не попал по пустым воротам. А незадолго до финального свистка Давид Белый сыграл на добивании, но от четвертого гола хозяев спасла перекладина.

Чемпионат U-19, 19-й тур. 27 февраля. Полтава

«Ворскла» U-19 – «Динамо» U-19 – 0:3

Голы: Захарченко (48), Кремчанин (54, 59).

«Ворскла»: 51. Чудава, 33. Селин, 5. Романец, 22. Багинский, 16. Ткач, 50. Алексенко, 77. Кривобок, 58. Оденцов (40. Диденко, 78), 26. Горобец, 37. Карпусь (92. Яровой, 78), 9. Сердюк (25. Скрипкевич, 86).

«Динамо»: 71. В.Суркис, 13. Коробов (2. Рыбак, 64), 5. Сизонюк, 4. Захарченко, 26. Губенко, 23. Озимай (8. Билый, 46), 6. Пейкришвили, 25. Люсин (9. Лобко, 79), 7. Кремчанін, 21. Герич (27. Пашко, 64), 11. Пономаренко (32. Задорожный, 64).

Предупреждения: Карпусь (15), Ткач (42), Селин (73).

По теме:
Молодежка Карпат отгрузила восемь голов в ворота ЛНЗ
Молодой футболист Динамо получил травму колена и надолго выбыл
Игорь КОСТЮК: «Недоволен качеством игры, мы были не в лучшей форме»
Динамо Киев U-19 Ворскла Полтава U-19 чемпионат Украины по футболу U-19 Дмитрий Кремчанин
Сергей Турчак Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Для Кличко нашли соперника. Их бой заполнит стадион
Бокс | 27 февраля 2025, 07:46 1
Для Кличко нашли соперника. Их бой заполнит стадион
Для Кличко нашли соперника. Их бой заполнит стадион

Бернд Бенте советует Владимиру подраться против Агита Кабайела

Безумный матч от Яремчука. Олимпиакос с двумя голами украинца уничтожил АЕК
Футбол | 26 февраля 2025, 22:00 13
Безумный матч от Яремчука. Олимпиакос с двумя голами украинца уничтожил АЕК
Безумный матч от Яремчука. Олимпиакос с двумя голами украинца уничтожил АЕК

Роман оформил первый дубль в Греции

Леннокс Льюис назвал бой, который метчает увидеть
Бокс | 27.02.2025, 09:05
Леннокс Льюис назвал бой, который метчает увидеть
Леннокс Льюис назвал бой, который метчает увидеть
Будет новая попытка. Трабзонспор готов отдать большие деньги за Бондаренко
Футбол | 27.02.2025, 09:45
Будет новая попытка. Трабзонспор готов отдать большие деньги за Бондаренко
Будет новая попытка. Трабзонспор готов отдать большие деньги за Бондаренко
Имад АШУР: «Любой проект требует времени, будь то Полесье или Ман Сити»
Футбол | 27.02.2025, 16:00
Имад АШУР: «Любой проект требует времени, будь то Полесье или Ман Сити»
Имад АШУР: «Любой проект требует времени, будь то Полесье или Ман Сити»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Украинский футболист встречается с замужней секс-бомбой. Кто он?
ФОТО. Украинский футболист встречается с замужней секс-бомбой. Кто он?
26.02.2025, 20:24 6
Футбол
Это был только разогрев. Барселона забила 4 гола, но не победила Атлетико
Это был только разогрев. Барселона забила 4 гола, но не победила Атлетико
26.02.2025, 00:38 14
Футбол
Энтони ДЖОШУА: «Я очень хотел вмешаться. Знаете, что мне помешало?»
Энтони ДЖОШУА: «Я очень хотел вмешаться. Знаете, что мне помешало?»
26.02.2025, 03:26
Бокс
Известно, сколько денег потерял Дюбуа за отказ драться с Паркером
Известно, сколько денег потерял Дюбуа за отказ драться с Паркером
26.02.2025, 01:18 1
Бокс
Трансферная бомба. Салах ведет переговоры с одним из лучших клубов мира
Трансферная бомба. Салах ведет переговоры с одним из лучших клубов мира
25.02.2025, 19:07 12
Футбол
Легендарное возвращение. Месси уйдет в аренду в европейский гранд
Легендарное возвращение. Месси уйдет в аренду в европейский гранд
26.02.2025, 07:53 11
Футбол
Все же договорились. Трент Александер-Арнольд выбрал себе новый клуб
Все же договорились. Трент Александер-Арнольд выбрал себе новый клуб
25.02.2025, 21:16 11
Футбол
Аль-Шейх анонсировал бой за титул абсолютного чемпиона мира. Есть условие
Аль-Шейх анонсировал бой за титул абсолютного чемпиона мира. Есть условие
26.02.2025, 03:07 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем