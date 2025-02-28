Леау – первый после Кака, кто забил более 5 мячей в 6 сезонах Милана

25-летний португальский форвард «Милана» Рафаэль Леау стал первым игроком после Кака, который забил более пяти мячей за клуб в течение шести сезонов подряд.

Достижение касается только внутреннего чемпионата.

Последним, кто достиг этого результата за «россонери», был бразилец Кака, который показал такой результат в период с 2003 по 2009 год. С тех пор ни один игрок «Милана» не смог повторить этот успех.

Свой гол Леау забил в перенесенном матче 9-го тура Серии А против «Болоньи», который состоялся 27 февраля.

«Милан» уступил на выезде «Болонье» со счетом 1:2.