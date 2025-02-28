Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Леау – первый после Кака, кто забил более 5 мячей в 6 сезонах Милана
Италия
28 февраля 2025, 05:05 | Обновлено 28 февраля 2025, 05:23
99
0

Леау – первый после Кака, кто забил более 5 мячей в 6 сезонах Милана

У португальца результативное достижение

28 февраля 2025, 05:05 | Обновлено 28 февраля 2025, 05:23
99
0
Леау – первый после Кака, кто забил более 5 мячей в 6 сезонах Милана
Getty Images/Global Images Ukraine

25-летний португальский форвард «Милана» Рафаэль Леау стал первым игроком после Кака, который забил более пяти мячей за клуб в течение шести сезонов подряд.

Достижение касается только внутреннего чемпионата.

Последним, кто достиг этого результата за «россонери», был бразилец Кака, который показал такой результат в период с 2003 по 2009 год. С тех пор ни один игрок «Милана» не смог повторить этот успех.

Свой гол Леау забил в перенесенном матче 9-го тура Серии А против «Болоньи», который состоялся 27 февраля.

«Милан» уступил на выезде «Болонье» со счетом 1:2.

По теме:
Сержиу КОНСЕЙСАУ: «Такое ощущение, будто сюда попал случайно»
Болонья – Милан – 2:1. Камбэк от хозяев. Видео голов и обзор
Очередная неудача россонери. Болонья одолела Милан в Серии А
чемпионат Италии по футболу Серия A Рафаэл Леау Кака Милан Болонья Болонья - Милан
Александр Сильченко Источник: Opta
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Яя Туре назвал футболиста, который сейчас лучше Мбаппе и Месси
Футбол | 28 февраля 2025, 03:34 1
Яя Туре назвал футболиста, который сейчас лучше Мбаппе и Месси
Яя Туре назвал футболиста, который сейчас лучше Мбаппе и Месси

Бывший полузащитник выделил Мохамеда Салаха 

Цыганков может покинуть Жирону. Его хотят два европейских гранда
Футбол | 27 февраля 2025, 08:26 23
Цыганков может покинуть Жирону. Его хотят два европейских гранда
Цыганков может покинуть Жирону. Его хотят два европейских гранда

За Виктором продолжают следить «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед»

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 февраля
Футбол | 27.02.2025, 18:06
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 февраля
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 февраля
Возвращение домой. Топ-талант Барселоны покинет европейский футбол
Футбол | 27.02.2025, 23:21
Возвращение домой. Топ-талант Барселоны покинет европейский футбол
Возвращение домой. Топ-талант Барселоны покинет европейский футбол
Кто заменит Шовковского? Ярмоленко назвал будущего тренера Динамо
Футбол | 27.02.2025, 12:57
Кто заменит Шовковского? Ярмоленко назвал будущего тренера Динамо
Кто заменит Шовковского? Ярмоленко назвал будущего тренера Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Для Кличко нашли соперника. Их бой заполнит стадион
Для Кличко нашли соперника. Их бой заполнит стадион
27.02.2025, 07:46 2
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС: «Он не хотел, чтобы бой останавливали. Почему это сделали?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он не хотел, чтобы бой останавливали. Почему это сделали?»
26.02.2025, 01:36
Бокс
Известно, сколько денег потерял Дюбуа за отказ драться с Паркером
Известно, сколько денег потерял Дюбуа за отказ драться с Паркером
26.02.2025, 01:18 1
Бокс
ФОТО. Реал без слов описал игру Лунина в полуфинальном матче Кубка Испании
ФОТО. Реал без слов описал игру Лунина в полуфинальном матче Кубка Испании
27.02.2025, 08:22 2
Футбол
Легендарное возвращение. Месси уйдет в аренду в европейский гранд
Легендарное возвращение. Месси уйдет в аренду в европейский гранд
26.02.2025, 07:53 11
Футбол
Британский журналист: «Боюсь, теперь увидим, насколько Забарный хорош»
Британский журналист: «Боюсь, теперь увидим, насколько Забарный хорош»
26.02.2025, 10:32 4
Футбол
Безумный матч от Яремчука. Олимпиакос с двумя голами украинца уничтожил АЕК
Безумный матч от Яремчука. Олимпиакос с двумя голами украинца уничтожил АЕК
26.02.2025, 22:00 15
Футбол
Аль-Шейх анонсировал бой за титул абсолютного чемпиона мира. Есть условие
Аль-Шейх анонсировал бой за титул абсолютного чемпиона мира. Есть условие
26.02.2025, 03:07 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем