ФОТО. Стало известно, с кем футболист Ман Сити тайно встречался

Раскрыта личность девушки, замеченной с полузащитником «Манчестер Сити» и сборной Англии Джеком Грилишем в Лондоне после матча с «Реалом».

Это Эма Сильверстайн, бывшая хостесса, работавшая с VIP-гостями, а также модель, работавшая в Нью-Йорке и Сиднее.

Сейчас она профессионально занимается фотографией и представляет себя как «модель с камерой».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Эма привлекла внимание, когда покидала ночной клуб с Грилишем.

Хотя он крикнул, что она не с ним, СМИ продолжили интересоваться её личностью.

Напомним, что Джек Грилиш женат и недавно у пары родилась дочь.