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28 февраля 2025, 00:34 |
447
0

ФОТО. Стало известно, с кем футболист Ман Сити тайно встречался

Речь пойдёт о блондинке...

28 февраля 2025, 00:34 |
447
0
ФОТО. Стало известно, с кем футболист Ман Сити тайно встречался
X. Джек Грилиш и Эма Сильверстайн

Раскрыта личность девушки, замеченной с полузащитником «Манчестер Сити» и сборной Англии Джеком Грилишем в Лондоне после матча с «Реалом».

Это Эма Сильверстайн, бывшая хостесса, работавшая с VIP-гостями, а также модель, работавшая в Нью-Йорке и Сиднее.

Сейчас она профессионально занимается фотографией и представляет себя как «модель с камерой».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Эма привлекла внимание, когда покидала ночной клуб с Грилишем.

Хотя он крикнул, что она не с ним, СМИ продолжили интересоваться её личностью.

Напомним, что Джек Грилиш женат и недавно у пары родилась дочь.

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фото lifestyle Джек Грилиш Манчестер Сити девушки Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Максим Лапченко
Максим Лапченко Источник
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