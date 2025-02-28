ФОТО. Стало известно, с кем футболист Ман Сити тайно встречался
Речь пойдёт о блондинке...
Раскрыта личность девушки, замеченной с полузащитником «Манчестер Сити» и сборной Англии Джеком Грилишем в Лондоне после матча с «Реалом».
Это Эма Сильверстайн, бывшая хостесса, работавшая с VIP-гостями, а также модель, работавшая в Нью-Йорке и Сиднее.
Сейчас она профессионально занимается фотографией и представляет себя как «модель с камерой».
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Эма привлекла внимание, когда покидала ночной клуб с Грилишем.
Хотя он крикнул, что она не с ним, СМИ продолжили интересоваться её личностью.
Напомним, что Джек Грилиш женат и недавно у пары родилась дочь.
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