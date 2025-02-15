ВИДЕО. Звездный футболист изменяет жене? Их застали возле отеля
Джек Грилиш взялся за старое?
Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Джек Грилиш снова подозревается в изменах жене Саше Эттвуд.
Издание Daily Mail подготовило мини-сюжет, согласно которому 29-летнего игрока папарацци застали с «мистической блондинкой» возле лондонского отеля «Chiltern Firehouse».
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Несмотря на то, что Джек кричал, что «эта девушка не с ним», источники издания сообщают, что Грилиш вел себя достаточно игриво с красавицей в баре.
Джек Грилиш отправился отдыхать в Лондон на следующий день после полученной травмы в матче против «Реала».
Напомним, что 8 октября Джек Грилиш и Саша Эттвуд стали счастливыми родителями девочки Милы Роуз.
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