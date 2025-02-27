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  4. Снова попали. Манчестер Сити – в эпицентре очередного скандала
Англия
27 февраля 2025, 22:18 |
1064
0

Снова попали. Манчестер Сити – в эпицентре очередного скандала

На этот раз англичан обвиняет президент испанской Ла Лиги

27 февраля 2025, 22:18 |
1064
0
Снова попали. Манчестер Сити – в эпицентре очередного скандала
Getty Images/Global Images Ukraine. Хавьер Тебас

Английский «Манчестер Сити» попал в очередной скандал, сообщает издание Mirror.

Как сообщается, президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас подал заявление на «горожан» в Европейскую Комиссию. В нём функционер обвиняет английский клуб в том, что он распределял свои убытки и прятал их в связанных маркетинговых и скаутинговых компаниях для того, чтобы манипулировать данными для финансового фэйр-плей.

Напомним, что «Манчестер Сити» ранее находился под угрозой лишения очков и отправки в низший дивизион из-за финансовых нарушений.

Также отметим, что владельцы «Манчестер Сити», компания City Football Group, также владеют испанским клубом «Жирона».

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Манчестер Сити чемпионат Англии по футболу чемпионат Испании по футболу скандал Хавьер Тебас
Александр Шарадкин
Александр Шарадкин Sport.ua
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