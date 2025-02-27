Снова попали. Манчестер Сити – в эпицентре очередного скандала
На этот раз англичан обвиняет президент испанской Ла Лиги
Английский «Манчестер Сити» попал в очередной скандал, сообщает издание Mirror.
Как сообщается, президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас подал заявление на «горожан» в Европейскую Комиссию. В нём функционер обвиняет английский клуб в том, что он распределял свои убытки и прятал их в связанных маркетинговых и скаутинговых компаниях для того, чтобы манипулировать данными для финансового фэйр-плей.
Напомним, что «Манчестер Сити» ранее находился под угрозой лишения очков и отправки в низший дивизион из-за финансовых нарушений.
Также отметим, что владельцы «Манчестер Сити», компания City Football Group, также владеют испанским клубом «Жирона».
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