Снова попали. Манчестер Сити – в эпицентре очередного скандала

Английский «Манчестер Сити» попал в очередной скандал, сообщает издание Mirror.

Как сообщается, президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас подал заявление на «горожан» в Европейскую Комиссию. В нём функционер обвиняет английский клуб в том, что он распределял свои убытки и прятал их в связанных маркетинговых и скаутинговых компаниях для того, чтобы манипулировать данными для финансового фэйр-плей.

Напомним, что «Манчестер Сити» ранее находился под угрозой лишения очков и отправки в низший дивизион из-за финансовых нарушений.

Также отметим, что владельцы «Манчестер Сити», компания City Football Group, также владеют испанским клубом «Жирона».