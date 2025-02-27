Салах отметился 17-м ассистом в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги
У египтянина есть шансы установить рекорд чемпионата по этому показателю
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах во встрече против «Ньюкасла» отметился 17-м ассистом в этом сезоне АПЛ.
26 февраля на стадионе «Энфилд» состоялся поединок 27-го тура английского чемпионата между командами «Ливерпуль» и «Ньюкасл». Игра завершилась победой «мерсисайдцев» со счетом 2:0. По одному голу забили Собослаи и Мак Аллистер.
Больше результативных передач в одной кампании Премьер-лиги отдавали лишь Кевин де Брюйне и Тьерри Анри (по 20 каждый).
В текущем розыгрыше АПЛ Салах принял участие в 28 матчах, отметившись 42 результативными действиями (25 Г + 17 А). «Ливерпуль» находится на первой позиции в таблице чемпионата (20 побед, 7 ничьих, 1 поражение).
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