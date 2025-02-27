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  4. Салах отметился 17-м ассистом в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги
Англия
27 февраля 2025, 21:45 |
213
1

Салах отметился 17-м ассистом в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги

У египтянина есть шансы установить рекорд чемпионата по этому показателю

27 февраля 2025, 21:45 |
213
1
Салах отметился 17-м ассистом в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах во встрече против «Ньюкасла» отметился 17-м ассистом в этом сезоне АПЛ.

26 февраля на стадионе «Энфилд» состоялся поединок 27-го тура английского чемпионата между командами «Ливерпуль» и «Ньюкасл». Игра завершилась победой «мерсисайдцев» со счетом 2:0. По одному голу забили Собослаи и Мак Аллистер.

Больше результативных передач в одной кампании Премьер-лиги отдавали лишь Кевин де Брюйне и Тьерри Анри (по 20 каждый).

В текущем розыгрыше АПЛ Салах принял участие в 28 матчах, отметившись 42 результативными действиями (25 Г + 17 А). «Ливерпуль» находится на первой позиции в таблице чемпионата (20 побед, 7 ничьих, 1 поражение).

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Ливерпуль чемпионат Англии по футболу статистика Манчестер Сити Английская Премьер-лига Мохамед Салах Ливерпуль - Манчестер Сити Кевин де Брюйне Тьерри Анри
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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Комментарии 1
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Mark4854590
Салах проводить класний сезон. І близький до золотого м'яча. Багато ще буде залежати, як Ліверпуль зіграє в ЛЧ
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