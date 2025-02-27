Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бразильца Карпат может заменить его земляк из Руха
Украина. Премьер лига
27 февраля 2025, 20:32 |
556
0

Бразильца Карпат может заменить его земляк из Руха

Стенио не оправдал надежд

27 февраля 2025, 20:32 |
556
0
Бразильца Карпат может заменить его земляк из Руха
ФК Рух. Клайвер

28 февраля бразильский легионер «Карпат» Стенио отправится на родину, где на правах годичной аренды будет выступать за ФК «Америка Минейро».

Во Львове от Стенио ждали большего, он не стал футболистом стартового состава, и поэтому было принято решение отдать его в аренду в малоизвестную команду Серии B, где у латиноамериканца будет больше игровой практики и возможностей проявить себя.

Кстати, в «Карпатах» Стенио может заменить его земляк – Клайвер из «Руха», к которому «зелено-белые» проявляют интерес.

Сегодня львовская команда уже прибыла в Житомир, где 28 февраля в роли номинальных хозяев будет принимать ЛНЗ. «Карпатам» завтра не смогут помочь травмированные Владимир Адамюк, Илья Квасница и дисквалифицированный Владислав Бабогло.

Сейчас в активе «Карпат» 24 очка, и они шестые в чемпионате УПЛ.

Ранее мы сообщали, что стало известно официально, где состоится матч «Карпаты» – ЛНЗ.

По теме:
В клубе УПЛ боятся паники легионеров из-за воздушных тревог
Карпаты – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Два украинца и бразилец. Рух может отказаться от нескольких футболистов
инсайд чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Карпаты Львов Стенио Толедо Клайвер Габриэл Рух Львов
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Назван лучший вратарь в мире. Есть ли украинцы в топ-10?
Футбол | 26 февраля 2025, 21:22 3
Назван лучший вратарь в мире. Есть ли украинцы в топ-10?
Назван лучший вратарь в мире. Есть ли украинцы в топ-10?

FourFourTwo считает лучшим Куртуа

Леннокс Льюис назвал бой, который метчает увидеть
Бокс | 27 февраля 2025, 09:05 3
Леннокс Льюис назвал бой, который метчает увидеть
Леннокс Льюис назвал бой, который метчает увидеть

Легендарный боксер хочет увидеть поединок Дюбуа – Паркер

От местного клуба до мировой империи. Бавария празднует 125-летие
Футбол | 27.02.2025, 19:25
От местного клуба до мировой империи. Бавария празднует 125-летие
От местного клуба до мировой империи. Бавария празднует 125-летие
Итальянские СМИ: у Довбика в Роме появился неожиданный конкурент
Футбол | 27.02.2025, 14:40
Итальянские СМИ: у Довбика в Роме появился неожиданный конкурент
Итальянские СМИ: у Довбика в Роме появился неожиданный конкурент
Настоящий герой. Известна оценка Лунина за матч против Реала Сосьедад
Футбол | 27.02.2025, 02:39
Настоящий герой. Известна оценка Лунина за матч против Реала Сосьедад
Настоящий герой. Известна оценка Лунина за матч против Реала Сосьедад
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Барселона – Атлетико – 4:4. Триллер в Кубке Испани. Видео голов и обзор
Барселона – Атлетико – 4:4. Триллер в Кубке Испани. Видео голов и обзор
26.02.2025, 02:20
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Он не хотел, чтобы бой останавливали. Почему это сделали?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он не хотел, чтобы бой останавливали. Почему это сделали?»
26.02.2025, 01:36
Бокс
ФОТО. Украинский футболист встречается с замужней секс-бомбой. Кто он?
ФОТО. Украинский футболист встречается с замужней секс-бомбой. Кто он?
26.02.2025, 20:24 9
Футбол
Трансферная бомба. Салах ведет переговоры с одним из лучших клубов мира
Трансферная бомба. Салах ведет переговоры с одним из лучших клубов мира
25.02.2025, 19:07 11
Футбол
Вторая победа в Лиге наций. Сборная Украины обыграла Хорватию
Вторая победа в Лиге наций. Сборная Украины обыграла Хорватию
25.02.2025, 20:57 9
Футбол
Цыганков может покинуть Жирону. Его хотят два европейских гранда
Цыганков может покинуть Жирону. Его хотят два европейских гранда
27.02.2025, 08:26 23
Футбол
Энтони ДЖОШУА: «Я очень хотел вмешаться. Знаете, что мне помешало?»
Энтони ДЖОШУА: «Я очень хотел вмешаться. Знаете, что мне помешало?»
26.02.2025, 03:26
Бокс
Легендарное возвращение. Месси уйдет в аренду в европейский гранд
Легендарное возвращение. Месси уйдет в аренду в европейский гранд
26.02.2025, 07:53 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем