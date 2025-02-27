Бразильца Карпат может заменить его земляк из Руха

28 февраля бразильский легионер «Карпат» Стенио отправится на родину, где на правах годичной аренды будет выступать за ФК «Америка Минейро».

Во Львове от Стенио ждали большего, он не стал футболистом стартового состава, и поэтому было принято решение отдать его в аренду в малоизвестную команду Серии B, где у латиноамериканца будет больше игровой практики и возможностей проявить себя.

Кстати, в «Карпатах» Стенио может заменить его земляк – Клайвер из «Руха», к которому «зелено-белые» проявляют интерес.

Сегодня львовская команда уже прибыла в Житомир, где 28 февраля в роли номинальных хозяев будет принимать ЛНЗ. «Карпатам» завтра не смогут помочь травмированные Владимир Адамюк, Илья Квасница и дисквалифицированный Владислав Бабогло.

Сейчас в активе «Карпат» 24 очка, и они шестые в чемпионате УПЛ.

Ранее мы сообщали, что стало известно официально, где состоится матч «Карпаты» – ЛНЗ.