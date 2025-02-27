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  4. Стали известны планы Реала на летнее трансферное окно
Испания
27 февраля 2025, 19:23 |
490
0

Стали известны планы Реала на летнее трансферное окно

Мадридский гранд рассматривает двух кандидатов на усиление команды

27 февраля 2025, 19:23 |
490
0
Стали известны планы Реала на летнее трансферное окно
Getty Images/Global Images Ukraine. Реал Мадрид

Мадридский «Реал» подходит к трансферному окну с целью сохранить как можно больше игроков, но при этом рассматриваются 2 возможных продажи, сообщает Fichajes.

Речь идет о Рауле Асенсио и Винисиусе Жуниоре. От них могут избавиться, если клуб получит очень выгодные предложения.

Что касается трансферов на вход, то испанский гранд нацелился на трансфер Трента Александера-Арнольда в качестве свободного агента, а также назначении Хаби Алонсо на пост главного тренера.

Ранее сообщалось о том. что Андрей Лунин попал в символическую команду первых матчей 1/2 финала Кубка Испании.

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Реал Мадрид Трент Александер-Арнольд Хаби Алонсо Винисиус Жуниор Рауль Асенсио трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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