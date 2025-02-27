Стали известны планы Реала на летнее трансферное окно

Мадридский «Реал» подходит к трансферному окну с целью сохранить как можно больше игроков, но при этом рассматриваются 2 возможных продажи, сообщает Fichajes.

Речь идет о Рауле Асенсио и Винисиусе Жуниоре. От них могут избавиться, если клуб получит очень выгодные предложения.

Что касается трансферов на вход, то испанский гранд нацелился на трансфер Трента Александера-Арнольда в качестве свободного агента, а также назначении Хаби Алонсо на пост главного тренера.

Ранее сообщалось о том. что Андрей Лунин попал в символическую команду первых матчей 1/2 финала Кубка Испании.