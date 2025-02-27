Не нужен Гвардиоле. Игрок Ман Сити может перейти в испанский гранд

Хорватский полузащитник «Манчестер Сити» Матео Ковачич привлекает внимание мадридского «Атлетико», сообщает El Nacional.

По информации источника, 30-летний футболист привлекает внимание испанского гранда. Английский клуб может продать игрока за сумму около 25 миллионов евро. Стоит отметить, что Матео выступал за мадридский «Реал» с 2015 по 2019 года.

В текущем сезоне Матео Ковачич провел 32 матча на клубном уровне, забил 5 голов и отдал 1 ассист.

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Сити» избавится от 7 суперзвезд.