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  4. Не нужен Гвардиоле. Игрок Ман Сити может перейти в испанский гранд
Англия
27 февраля 2025, 22:55 |
746
0

Не нужен Гвардиоле. Игрок Ман Сити может перейти в испанский гранд

Матео Ковачич привлекает внимание испанского гранда

27 февраля 2025, 22:55 |
746
0
Не нужен Гвардиоле. Игрок Ман Сити может перейти в испанский гранд
Getty Images/Global Images Ukraine. Матео Ковачич

Хорватский полузащитник «Манчестер Сити» Матео Ковачич привлекает внимание мадридского «Атлетико», сообщает El Nacional.

По информации источника, 30-летний футболист привлекает внимание испанского гранда. Английский клуб может продать игрока за сумму около 25 миллионов евро. Стоит отметить, что Матео выступал за мадридский «Реал» с 2015 по 2019 года.

В текущем сезоне Матео Ковачич провел 32 матча на клубном уровне, забил 5 голов и отдал 1 ассист.

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Сити» избавится от 7 суперзвезд.

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Матео Ковачич Атлетико Мадрид Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги трансферы АПЛ Манчестер Сити
Даниил Кирияка Источник: El Nacional
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