Англия27 февраля 2025, 22:55 |
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Не нужен Гвардиоле. Игрок Ман Сити может перейти в испанский гранд
Матео Ковачич привлекает внимание испанского гранда
27 февраля 2025, 22:55 |
746
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Хорватский полузащитник «Манчестер Сити» Матео Ковачич привлекает внимание мадридского «Атлетико», сообщает El Nacional.
По информации источника, 30-летний футболист привлекает внимание испанского гранда. Английский клуб может продать игрока за сумму около 25 миллионов евро. Стоит отметить, что Матео выступал за мадридский «Реал» с 2015 по 2019 года.
В текущем сезоне Матео Ковачич провел 32 матча на клубном уровне, забил 5 голов и отдал 1 ассист.
Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Сити» избавится от 7 суперзвезд.
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