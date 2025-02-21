Решение принято. Манчестер Сити избавится от 7 суперзвезд

В «Манчестер Сити» приняли решение избавиться сразу от 7 суперзвезд после вылета из Лиги чемпионов от мадридского «Реала», сообщает Fichajes.

По информации источника, игроками, которые покинут английский клуб, являются:

Кевин де Брюйне;

Эдерсон;

Матео Ковачич;

Джек Грилиш;

Бернарду Силва;

Кайл Уокер (арендован «Миланом»);

Илкай Гюндоган.

В качестве усиления Пеп Гвардиола заинтересован в трансферах Флориана Вирца и Андреа Камбьязо.

Ранее сообщалось о том, что «Ман Сити» нашел замену Гвардиоле после поражения «Реалу».