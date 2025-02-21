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Англия
21 февраля 2025, 10:41 | Обновлено 21 февраля 2025, 11:13
2008
2

Решение принято. Манчестер Сити избавится от 7 суперзвезд

Английский топ-клуб начинает перестройку после вылета из Лиги чемпионов

21 февраля 2025, 10:41 | Обновлено 21 февраля 2025, 11:13
2008
2
Решение принято. Манчестер Сити избавится от 7 суперзвезд
Getty Images/Global Images Ukraine. Манчестер Сити

В «Манчестер Сити» приняли решение избавиться сразу от 7 суперзвезд после вылета из Лиги чемпионов от мадридского «Реала», сообщает Fichajes.

По информации источника, игроками, которые покинут английский клуб, являются:

  • Кевин де Брюйне;
  • Эдерсон;
  • Матео Ковачич;
  • Джек Грилиш;
  • Бернарду Силва;
  • Кайл Уокер (арендован «Миланом»);
  • Илкай Гюндоган.

В качестве усиления Пеп Гвардиола заинтересован в трансферах Флориана Вирца и Андреа Камбьязо.

Ранее сообщалось о том, что «Ман Сити» нашел замену Гвардиоле после поражения «Реалу».

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Манчестер Сити Реал Мадрид трансферы АПЛ трансферы Кевин де Брюйне Эдерсон Илкай Гюндоган Джек Грилиш Матео Ковачич Кайл Уокер Бернарду Силва Флориан Вирц Андреа Камбьязо
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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Комментарии 2
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RomеоBoss
Ну ось е кім підсилити склад іншим клубам...
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0
potemkin78
а если новый тренер на них расчитывает? или Пепе уже не увольняют?
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-1
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