Англия21 февраля 2025, 10:41 | Обновлено 21 февраля 2025, 11:13
2008
2
Решение принято. Манчестер Сити избавится от 7 суперзвезд
Английский топ-клуб начинает перестройку после вылета из Лиги чемпионов
21 февраля 2025, 10:41 | Обновлено 21 февраля 2025, 11:13
2008
2
В «Манчестер Сити» приняли решение избавиться сразу от 7 суперзвезд после вылета из Лиги чемпионов от мадридского «Реала», сообщает Fichajes.
По информации источника, игроками, которые покинут английский клуб, являются:
- Кевин де Брюйне;
- Эдерсон;
- Матео Ковачич;
- Джек Грилиш;
- Бернарду Силва;
- Кайл Уокер (арендован «Миланом»);
- Илкай Гюндоган.
В качестве усиления Пеп Гвардиола заинтересован в трансферах Флориана Вирца и Андреа Камбьязо.
Ранее сообщалось о том, что «Ман Сити» нашел замену Гвардиоле после поражения «Реалу».
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Комментарии 2
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Ну ось е кім підсилити склад іншим клубам...
а если новый тренер на них расчитывает? или Пепе уже не увольняют?
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