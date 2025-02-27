Прошел обследование. Реал раскрыл подробности травмы Дани Себальоса
Полузащитник Реала Дани Себальос выбыл на длительный срок
Мадридский «Реал» в первом матче полуфинального противостояния в Кубке Испании на выезде со счетом 1:0 обыграл «Реал Сосьедад». В конце матча травму получил полузащитник мадридского клуба Дани Себальос.
В четверг, 27 февраля, Дани Себальос прошел обследование, чтобы определить полную степень повреждения. Результаты оказались неутешительными, сообщает пресс-служба «Реала».
«После тестов, проведенных сегодня с нашим игроком Дани Себальосом медицинской службой Реал Мадрид, у него диагностировали травму полуперепончатой мышцы с повреждением сухожилия левой ноги», – говорится в заявлении клуба.
Ранее предполагалось, что игрок пропустит 3-4 недели. Однако восстановление займет около двух месяцев.
В текущем сезоне Дани Себальос провел за «Реал» 30 матчей во всех турнирах. Отметился двумя результативными передачами.
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