Диего АРРОЙО: «Война в Украине? Моя семья довольна, что я перешел в Шахтер»

19-летний зимний новичок «Шахтера» Диего Арройо рассказал журналистам, что доволен оказаться в стане «горняков», даже несмотря на то, что в Украине вот уже четвертый год продолжается полномасштабная фаза войны против российских оккупантов.

«Это была невероятная возможность для моей профессиональной карьеры, поэтому мне не пришлось слишком много думать об этом. Я никогда не думал, что окажусь в зоне боевых действий, но должен сказать, что клуб всегда обеспечивает нам безопасность и душевное спокойствие каждый день».

«Моя семья очень довольна принятым мной решением, и они все очень рады тому факту, что я являюсь игроком такой важной команды, как «Шахтер». Клуб всегда давал мне и всей моей семье уверенность и безопасность, позволяя жить здесь и посвящать себя тому, что мне больше всего нравится, – игре в футбол», – заявил Арройо, который пребывает в Украине менее месяца.

Напомним, трансфер Арройо из «Боливара» обошелся «Шахтеру» в 1 миллион долларов.