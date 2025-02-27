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Украина. Премьер лига
27 февраля 2025, 13:46 |
613
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Диего АРРОЙО: «Война в Украине? Моя семья довольна, что я перешел в Шахтер»

Боливийский футболист рассказал о своих эмоциях от переезда в Украину, где четвертый год идет война

27 февраля 2025, 13:46 |
613
1
Диего АРРОЙО: «Война в Украине? Моя семья довольна, что я перешел в Шахтер»
shakhtar.com. Диего Арройо

19-летний зимний новичок «Шахтера» Диего Арройо рассказал журналистам, что доволен оказаться в стане «горняков», даже несмотря на то, что в Украине вот уже четвертый год продолжается полномасштабная фаза войны против российских оккупантов.

«Это была невероятная возможность для моей профессиональной карьеры, поэтому мне не пришлось слишком много думать об этом. Я никогда не думал, что окажусь в зоне боевых действий, но должен сказать, что клуб всегда обеспечивает нам безопасность и душевное спокойствие каждый день».

«Моя семья очень довольна принятым мной решением, и они все очень рады тому факту, что я являюсь игроком такой важной команды, как «Шахтер». Клуб всегда давал мне и всей моей семье уверенность и безопасность, позволяя жить здесь и посвящать себя тому, что мне больше всего нравится, – игре в футбол», – заявил Арройо, который пребывает в Украине менее месяца.

Напомним, трансфер Арройо из «Боливара» обошелся «Шахтеру» в 1 миллион долларов.

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Диего Арройо Шахтер Донецк российско-украинская война
Алексей Сливченко Источник: El Mundo
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Комментарии 1
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Фанькин кот
Война, это такой сложный вопрос... Есть зона боевых действий. Там да, настоящая война. А на остальной территории, это лишь слабые отголоски. Так что нечего боятся того, что может случится с очень мизерной вероятностью.
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