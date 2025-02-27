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  4. Карло АНЧЕЛОТТИ: «Никому не нравится, если говорят «иди умри»
Испания
27 февраля 2025, 13:10 |
323
0

Карло АНЧЕЛОТТИ: «Никому не нравится, если говорят «иди умри»

Наставник мадридского «Реала» оценил игру Рауля Асенсио

27 февраля 2025, 13:10 |
323
0
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Никому не нравится, если говорят «иди умри»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

26 февраля мадридский «Реал» с минимальным счетом 1:0 одолел «Реал Сосьедад» в первом матче полуфинала Кубка Испании.

Наставник «сливочных» Карло Анчелотти прокомментировал игру защитника Рауля Асенсио и оскорбления фанатов в сторону футболиста:

«Никому не понравится, если стадион будет кричать тебе «иди умри». Так что он был расстроен из-за этого. Я предпочел заменить Рауля, потому что его чувства могли повлиять на результат матча и действия Асенсио на поле.

В каждом матче мне придется думать о том, кого отправлять на позицию правого защитника. На этот раз я доволен игрой Рауля, хотя он впервые играл в этой роли. Но у нас есть еще Лукас Васкес и мы знаем, как много он может дать, когда играет на этой позиции. Сейчас я не беспокоюсь о правом защитнике», – сообщил Анчелотти.

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Кубок Испании по футболу Реал Сосьедад Реал Мадрид Карло Анчелотти Рауль Асенсио Реал Сосьедад - Реал Мадрид
Николай Титюк Источник: Managing Madrid
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