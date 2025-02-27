«Страшные реалии». Дитятьев пояснил, почему Хачериди завершил карьеру

Украинский защитник Алексей Дитятьев объяснил, почему известный защитник киевского «Динамо» Евгений Хачериди вынужден был завершить профессиональную карьеру футболиста.

– Под занавес карьеры вы поиграли за любительский Штурм, где выступало немало эксзирок УПЛ.

– Отдельно хочу поблагодарить Дмитрия Дымнича и тренерский штаб Штурма, сейчас Колоса-2, которые поверили в меня и приняли в очень трудный момент. Тогда от меня все отвернулись. В этих командах я провел два прекрасных года. Мне, честно говоря, очень повезло с коллективом, и там я встретил очень много друзей.

– Именитый Евгений Хачериди стал сильнейшим вашим партнером по центру обороны?

– Ну точно одним из самых сильных. Когда-то я смотрел на Женю по телевизору и старался быть таким, как он. А потом мы встретились в одной команде и вместе учились на лицензию. Это какая-то ирония судьбы.Женя не раз мне сильно помог. Очень уважаю этого порядочного человека. Можно сказать, что это мой друг.

– Кажется, Хачериди рано завершил с профессиональным футболом. Не мог ли он больше поиграть даже на уровне УПЛ?

– Конечно, мог бы. Просто наш футбол сейчас заточен на то, что человек в 30+ лет называется старым и уже никому не нужен. Это страшные реалии и бич.