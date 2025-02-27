Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Страшные реалии». Дитятьев пояснил, почему Хачериди завершил карьеру
Украина. Премьер лига
27 февраля 2025, 12:16 | Обновлено 27 февраля 2025, 13:06
1522
0

«Страшные реалии». Дитятьев пояснил, почему Хачериди завершил карьеру

Алексей считает, что Евгений мог еще поиграть в УПЛ

27 февраля 2025, 12:16 | Обновлено 27 февраля 2025, 13:06
1522
0
«Страшные реалии». Дитятьев пояснил, почему Хачериди завершил карьеру
ФК Динамо Киев. Евгений Хачериди

Украинский защитник Алексей Дитятьев объяснил, почему известный защитник киевского «Динамо» Евгений Хачериди вынужден был завершить профессиональную карьеру футболиста.

– Под занавес карьеры вы поиграли за любительский Штурм, где выступало немало эксзирок УПЛ.

– Отдельно хочу поблагодарить Дмитрия Дымнича и тренерский штаб Штурма, сейчас Колоса-2, которые поверили в меня и приняли в очень трудный момент. Тогда от меня все отвернулись. В этих командах я провел два прекрасных года. Мне, честно говоря, очень повезло с коллективом, и там я встретил очень много друзей.

– Именитый Евгений Хачериди стал сильнейшим вашим партнером по центру обороны?

– Ну точно одним из самых сильных. Когда-то я смотрел на Женю по телевизору и старался быть таким, как он. А потом мы встретились в одной команде и вместе учились на лицензию. Это какая-то ирония судьбы.Женя не раз мне сильно помог. Очень уважаю этого порядочного человека. Можно сказать, что это мой друг.

– Кажется, Хачериди рано завершил с профессиональным футболом. Не мог ли он больше поиграть даже на уровне УПЛ?

– Конечно, мог бы. Просто наш футбол сейчас заточен на то, что человек в 30+ лет называется старым и уже никому не нужен. Это страшные реалии и бич.

По теме:
Динамо подпишет летом перспективного 20-летнего полузащитника
Кто заменит Шовковского? Ярмоленко назвал будущего тренера Динамо
Максим БРАГАРУ: «Интересно быть разноплановым игроком»
Алексей Дитятьев Евгений Хачериди Украинская Премьер-лига Динамо Киев чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Босс ПСЖ назвал коллегу из Лиона ковбоем. Почему напряглись даже в Бразилии
Футбол | 27 февраля 2025, 13:03 0
Босс ПСЖ назвал коллегу из Лиона ковбоем. Почему напряглись даже в Бразилии
Босс ПСЖ назвал коллегу из Лиона ковбоем. Почему напряглись даже в Бразилии

Во Франции зарождается самое принципиальное дерби Лиги 1, участником которого является Паулу Фонсека

Цыганков может покинуть Жирону. Его хотят два европейских гранда
Футбол | 27 февраля 2025, 08:26 22
Цыганков может покинуть Жирону. Его хотят два европейских гранда
Цыганков может покинуть Жирону. Его хотят два европейских гранда

За Виктором продолжают следить «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед»

Экс-чемпион мира из Украины планирует отобрать титул у российского боксера
Бокс | 26.02.2025, 13:47
Экс-чемпион мира из Украины планирует отобрать титул у российского боксера
Экс-чемпион мира из Украины планирует отобрать титул у российского боксера
ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо подписал контракт с итальянским грандом
Футбол | 27.02.2025, 11:41
ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо подписал контракт с итальянским грандом
ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо подписал контракт с итальянским грандом
Леннокс Льюис назвал бой, который метчает увидеть
Бокс | 27.02.2025, 09:05
Леннокс Льюис назвал бой, который метчает увидеть
Леннокс Льюис назвал бой, который метчает увидеть
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Барселона – Атлетико – 4:4. Триллер в Кубке Испани. Видео голов и обзор
Барселона – Атлетико – 4:4. Триллер в Кубке Испани. Видео голов и обзор
26.02.2025, 02:20
Футбол
Роналду собирается приобрести известный клуб испанской Ла Лиги
Роналду собирается приобрести известный клуб испанской Ла Лиги
25.02.2025, 12:19 3
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Он не хотел, чтобы бой останавливали. Почему это сделали?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он не хотел, чтобы бой останавливали. Почему это сделали?»
26.02.2025, 01:36
Бокс
Энтони ДЖОШУА: «Я очень хотел вмешаться. Знаете, что мне помешало?»
Энтони ДЖОШУА: «Я очень хотел вмешаться. Знаете, что мне помешало?»
26.02.2025, 03:26
Бокс
Трансферная бомба. Салах ведет переговоры с одним из лучших клубов мира
Трансферная бомба. Салах ведет переговоры с одним из лучших клубов мира
25.02.2025, 19:07 12
Футбол
Аль-Шейх анонсировал бой за титул абсолютного чемпиона мира. Есть условие
Аль-Шейх анонсировал бой за титул абсолютного чемпиона мира. Есть условие
26.02.2025, 03:07 1
Бокс
«Я не согласен с этим». Чемпион мира выступил против реванша Усика и Дюбуа
«Я не согласен с этим». Чемпион мира выступил против реванша Усика и Дюбуа
25.02.2025, 13:13 1
Бокс
Клаудио РАНЬЕРИ: «Он станет одним из лучших в Европе»
Клаудио РАНЬЕРИ: «Он станет одним из лучших в Европе»
25.02.2025, 12:05 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем