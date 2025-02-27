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Украина. Премьер лига
27 февраля 2025, 09:44 | Обновлено 27 февраля 2025, 09:45
332
1

«Не пошло на пользу». Дитятьев объяснил провал Коноплянки в Польше

Защитник считает, что Коноплянка не смог проявить себя из-за методов работы клуба

27 февраля 2025, 09:44 | Обновлено 27 февраля 2025, 09:45
332
1
«Не пошло на пользу». Дитятьев объяснил провал Коноплянки в Польше
Instagram. Детятьев и Коноплянка

Украинский защитник Алексей Детятьев вспомнил период совместной игры с Евгением Коноплянкой в ​​составе Краковии в Польше. Футболист признался, почему у Коноплянки не сложилось в Польше.

– В Кракове вы застали приход Евгения Коноплянки. Удалось пообщаться? Со стороны создается впечатление, что он «звезду поймал».

– Да, удалось пообщаться. Он подписал контракт с клубом, а меня в то время «душили» и отправили в дубль.

Коноплянка играл в очень больших и хороших клубах. Когда он перешел на уровень Краковии, то, конечно, некоторым казалось, что он «поймал звезду». Однако дайте ему мяч, и сразу все станет ясно.

Я смотрел вживую все игры и видел, что Женя делал большую разницу на поле, но... Это или не его чемпионат, или не его тренер. Просто ему не пошло на пользу, сколько там работают в тренажерном зале, я так скажу. Если ты всю жизнь просто играешь в футбол и не ходишь в зал, а потом тебе в 30 с лишним лет говорят приседать с машиной на шее, то ты не вывезешь программу.

Ранее бывший тренер «Днепра» Хуанде Рамос объяснил, почему Коноплянка не смог проявить себя в Европе.

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Евгений Коноплянка Алексей Дитятьев Краковия чемпионат Польши по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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VovanSidorovi4
А где нибуть он себя проявил?
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