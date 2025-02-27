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  4. «Это был напряженный вечер для Лунина». В Испании оценили игру украинца
Испания
27 февраля 2025, 11:05 |
1589
0

«Это был напряженный вечер для Лунина». В Испании оценили игру украинца

Мадридский «Реал» победил в первом матче полуфинала Кубка

27 февраля 2025, 11:05 |
1589
0
«Это был напряженный вечер для Лунина». В Испании оценили игру украинца
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

26 февраля состоялся первый матч полуфинала Кубка Испании, в котором сошлись «Реал Сосьедад» и мадридский «Реал». Гости сумели одержать победу с минимальным счетом 1:0.

В составе «сливочных» весь поединок провел голкипер Андрей Лунин, который совершил шесть сейвов. Журналисты оценили выступление украинского вратаря:

«Это был напряженный вечер для Лунина, поскольку он столкнулся с невероятной атакой соперника. Украинскому голкиперу приходилось неоднократно вступать в игру и спасать своих партнеров. Сделал важный сейв, когда с близкого расстояния отразил удар Кубо. Во втором тайме неоднократно играл надежно и хладнокровно», – отмечает издание Madrid Universal.

В следующем матче подопечные Карло Анчелотти сыграют против «Бетиса» в матче чемпионата. Поединок 26-го тура состоится 1 марта, начало встречи – в 19:30 по киевскому времени.

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Кубок Испании по футболу Реал Сосьедад Реал Мадрид Реал Сосьедад - Реал Мадрид Андрей Лунин
Николай Титюк Источник: Madrid Universal
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