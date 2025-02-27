«Это был напряженный вечер для Лунина». В Испании оценили игру украинца

26 февраля состоялся первый матч полуфинала Кубка Испании, в котором сошлись «Реал Сосьедад» и мадридский «Реал». Гости сумели одержать победу с минимальным счетом 1:0.

В составе «сливочных» весь поединок провел голкипер Андрей Лунин, который совершил шесть сейвов. Журналисты оценили выступление украинского вратаря:

«Это был напряженный вечер для Лунина, поскольку он столкнулся с невероятной атакой соперника. Украинскому голкиперу приходилось неоднократно вступать в игру и спасать своих партнеров. Сделал важный сейв, когда с близкого расстояния отразил удар Кубо. Во втором тайме неоднократно играл надежно и хладнокровно», – отмечает издание Madrid Universal.

В следующем матче подопечные Карло Анчелотти сыграют против «Бетиса» в матче чемпионата. Поединок 26-го тура состоится 1 марта, начало встречи – в 19:30 по киевскому времени.