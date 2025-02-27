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  4. Роман ЯРЕМЧУК: «Мы показали тренеру, что голодны к победам»
Греция
27 февраля 2025, 10:49 |
277
0

Роман ЯРЕМЧУК: «Мы показали тренеру, что голодны к победам»

Украинский форвард прокомментировал победу «Олимпиакоса»

27 февраля 2025, 10:49 |
277
0
Роман ЯРЕМЧУК: «Мы показали тренеру, что голодны к победам»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

26 февраля в первом матче полуфинала Кубка Греции «Олимпиакос» уничтожил АЕК со счетом 6:0. Два гола на свой счет записал форвард сборной Украины Роман Яремчук, который после матча пообщался с журналистами:

«В этом противостоянии и я, и все игроки команды показали тренеру, что мы голодны к победам. Мы показали, почему вышли на футбольное поле. Приложили все усилия, чтобы одержать победу. Это был непростой матч, но «Олимпиакос» достоин этой победы. Болельщики помогли нам, создав фантастическую атмосферу.

Я продолжаю делать свою работу и горжусь тем, что нахожусь в этом великом клубе. Мне нужно много работать, чтобы стать лучше. Я упорно трудился ранее и показал это нашему наставнику. Счастлив, что забил дважды», – подытожил Яремчук.

В текущем сезоне украинский форвард провел за «Олимпиакос» 22 матча во всех турнирах, забил четыре гола и отдал три результативных передачи.

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Кубок Греции по футболу Олимпиакос Пирей АЕК Афины Роман Яремчук
Николай Титюк Источник: Sport24.gr
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