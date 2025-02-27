Роман ЯРЕМЧУК: «Мы показали тренеру, что голодны к победам»

26 февраля в первом матче полуфинала Кубка Греции «Олимпиакос» уничтожил АЕК со счетом 6:0. Два гола на свой счет записал форвард сборной Украины Роман Яремчук, который после матча пообщался с журналистами:

«В этом противостоянии и я, и все игроки команды показали тренеру, что мы голодны к победам. Мы показали, почему вышли на футбольное поле. Приложили все усилия, чтобы одержать победу. Это был непростой матч, но «Олимпиакос» достоин этой победы. Болельщики помогли нам, создав фантастическую атмосферу.

Я продолжаю делать свою работу и горжусь тем, что нахожусь в этом великом клубе. Мне нужно много работать, чтобы стать лучше. Я упорно трудился ранее и показал это нашему наставнику. Счастлив, что забил дважды», – подытожил Яремчук.

В текущем сезоне украинский форвард провел за «Олимпиакос» 22 матча во всех турнирах, забил четыре гола и отдал три результативных передачи.