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  4. «Не знаю, что посоветовать». Ярмоленко высказался о допинге Мудрика
Украина. Премьер лига
27 февраля 2025, 10:59 | Обновлено 27 февраля 2025, 12:02
1364
0

«Не знаю, что посоветовать». Ярмоленко высказался о допинге Мудрика

Андрей поддержал вингера национальной сборной Украины

27 февраля 2025, 10:59 | Обновлено 27 февраля 2025, 12:02
1364
0
«Не знаю, что посоветовать». Ярмоленко высказался о допинге Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Капитан киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко отреагировал на допинг-скандал вингера национальной сборной Украины Михаила Мудрика.

– Отдельно хотелось бы затронуть тему Михаила Мудрика. Чтобы бы посоветовал ему? Как все это давление сейчас перенести в правильное русло?

– Да… Я даже не знаю, что здесь посоветовать. Я уверен, что он не принимал никакого допинга. Я не знаю, как так произошло... Я надеюсь, что его оправдают, и он продолжит играть в футбол, получая удовольствие, потому что я знаю, насколько он любит эту игру, – лаконично сказал Ярмоленко.

В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

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Андрей Ярмоленко Михаил Мудрик Челси сборная Украины по футболу Лига наций допинг Английская Премьер-лига Украинская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Динамо Киев
Олег Вахоцкий Источник: YouTube
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