«Не знаю, что посоветовать». Ярмоленко высказался о допинге Мудрика

Капитан киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко отреагировал на допинг-скандал вингера национальной сборной Украины Михаила Мудрика.

– Отдельно хотелось бы затронуть тему Михаила Мудрика. Чтобы бы посоветовал ему? Как все это давление сейчас перенести в правильное русло?

– Да… Я даже не знаю, что здесь посоветовать. Я уверен, что он не принимал никакого допинга. Я не знаю, как так произошло... Я надеюсь, что его оправдают, и он продолжит играть в футбол, получая удовольствие, потому что я знаю, насколько он любит эту игру, – лаконично сказал Ярмоленко.

В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.