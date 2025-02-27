Бруну ЛАЖЕ: «Менять решение не буду, с Барселоной играет Трубин»

26 февраля состоялся четвертьфинал Кубка Португалии, в котором встретились «Бенфика» и «Брага». Хозяева одолели соперника с минимальным счетом 1:0.

Главный тренер лиссабонского клуба Бруну Лаже прокомментировал эту победу, а также рассказал о конкуренции среди вратарей:

«Мы провели невероятный первый тайм, возможно, один из лучших в текущем сезоне. Могли забить намного больше, потому что вторая половина игры была более сбалансированной. В этом месяце мы пробились в 1/8 финала Лиги чемпионов, а теперь вышли в полуфинал Кубка Португалии и результат этих турниров зависит от наших усилий.

Я был очень счастлив, потому что наш голкипер Соареш провел два сильных матча – в Кубке и чемпионате. Но я не собираюсь менять своего решения, играть в следующих поединках будет Трубин. С «Барселоной» он выйдет в стартовом составе», – рассказал Лаже.

В следующем матче лиссабонский клуб сыграет против испанской «Барселоны» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Поединок состоится 5 марта, начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.