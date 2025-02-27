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  4. Бруну ЛАЖЕ: «Менять решение не буду, с Барселоной играет Трубин»
Португалия
27 февраля 2025, 10:21 |
333
1

Бруну ЛАЖЕ: «Менять решение не буду, с Барселоной играет Трубин»

Наставник «Бенфики» прокомментировал победу в Кубке Португалии

27 февраля 2025, 10:21 |
333
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Бруну ЛАЖЕ: «Менять решение не буду, с Барселоной играет Трубин»
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

26 февраля состоялся четвертьфинал Кубка Португалии, в котором встретились «Бенфика» и «Брага». Хозяева одолели соперника с минимальным счетом 1:0.

Главный тренер лиссабонского клуба Бруну Лаже прокомментировал эту победу, а также рассказал о конкуренции среди вратарей:

«Мы провели невероятный первый тайм, возможно, один из лучших в текущем сезоне. Могли забить намного больше, потому что вторая половина игры была более сбалансированной. В этом месяце мы пробились в 1/8 финала Лиги чемпионов, а теперь вышли в полуфинал Кубка Португалии и результат этих турниров зависит от наших усилий.

Я был очень счастлив, потому что наш голкипер Соареш провел два сильных матча – в Кубке и чемпионате. Но я не собираюсь менять своего решения, играть в следующих поединках будет Трубин. С «Барселоной» он выйдет в стартовом составе», – рассказал Лаже.

В следующем матче лиссабонский клуб сыграет против испанской «Барселоны» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Поединок состоится 5 марта, начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

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Кубок Португалии по футболу Бенфика Брага Бруну Лаже Анатолий Трубин Самуэл Соареш
Николай Титюк Источник: A Bola
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Комментарии 1
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ivankondrat96
Зараз Трубін номер один в Бенфіці. І одна чи дві помилки на цей статус не вплинуть.
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