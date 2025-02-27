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Кубок Португалии
Бенфика
26.02.2025 22:45 – FT 1 : 0
Брага
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Португалия
27 февраля 2025, 01:24 | Обновлено 27 февраля 2025, 01:32
177
0

Без Трубина все вышло. Бенфика прошла в полуфинал Кубка Португалии

«Орлы» в четвертьфинале минимально одолели «Брагу»

27 февраля 2025, 01:24 | Обновлено 27 февраля 2025, 01:32
177
0
Без Трубина все вышло. Бенфика прошла в полуфинал Кубка Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 26 февраля, прошел матч 1/4 финала Кубка Португалии между клубами «Бенфика» и «Брага».

Хозяевами матча стали «орлы», принявшие противника на собственном стадионе «Эштадиу да Луж» в Лиссабоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Начиная с первых минут, «Бенфика» взяла инициативу в свои руки и начала интенсивно атаковать. Уже на 27-й минуте «орлы» отличились забитым мячом, но судья отменил взятие ворот из-за офсайда. Однако хозяева не опустили руки и снова прошили ворота «Браги», только теперь по правилам. Автором гола стал Вангелис Павлидис. Больше забитых мячей фанаты не увидели – 1:0 в пользу «Бенфики».

Украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин пропустил поединок, поскольку тренерский штаб решил предоставить игровую практику запасному голкиперу Самуэлю Соарешу.

В полуфинале «орлы» встретятся с клубом «Тирсенсе». Первый матч пройдет 2 апреля, а вот второй поединок запланирован на 23 апреля.

Кубок Португалии. 1/4 финала, 26 февраля

«Бенфика» – «Брага» – 1:0

Гол: Павлидис, 39

Фотогалерея матча:

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Бенфика Брага Кубок Португалии по футболу фото Вангелис Павлидис
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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