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Кубок Португалии
Бенфика
26.02.2025 22:45 - : -
Брага
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Португалия
26 февраля 2025, 06:45 | Обновлено 26 февраля 2025, 06:46
39
0

Бенфика – Брага. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Португалии

Поединок состоится 26 февраля в 22:45 по Киеву

26 февраля 2025, 06:45 | Обновлено 26 февраля 2025, 06:46
39
0
Бенфика – Брага. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

26 февраля на «Эштадиу да Луш» пройдет матч 1/4 финала кубка Португалии, в котором «Бенфика» встретится с «Брагой». Поединок начнется в 22:45 по киевскому времени.

Бенфика

Команда не удержала титул, взятый в 2023-м году - слишком хорош был Спортинг в прошлом розыгрыше Примейры. Понимая силу соперника, руководство даже оставила Рогера Шмидта на тренерском посту. Но тот не воспользовался шансом, и со своими подопечными начал сезон с осечек. В итоге с начала осени тут работает Бруну Лаже. Но и с ним клуб отстает от соседа, впрочем, в португальском первенстве вся борьба впереди. Боавишта в прошлом туре была обыграна 3:0

В других турнирах есть успехи. Прежде всего, уже оформлено титул - да, только Кубок Лиги, но с победой над Спортингом в финале, пусть и в серии пенальти, где Трубин сумел выиграть у оппонентов. В Лиге чемпионов, достаточно уверенно выйдя в плей-офф, португальцы обыграли Монако на выезде. Дома Анатолий не без ошибок пропустил трижды - благо, что в итоге все закончилось ничьей.

Брага

Клуб, воспользовавшись спадом Спортинга, в 2023-м году брал португальскую бронзу и за счет этого сыграл в Лиге чемпионов. Но итоги прошлого сезона, с 4-м местом в Примейре, для него более привычны. Сейчас проблемы Порту дают шанс снова вытеснить кого-то из грандов из тройки в итоговой таблице. В прошлом туре обыграли Насьонал, но только 1:0.

Получается, впрочем, не все. В Лиге Европы португальцы набрали всего 10 очков, и по дополнительным показателям оказались как раз 25-м, то есть первым лишним, в общем списке, не выйдя в плей-офф. В Кубке Лиги был разгром 0:3 как раз от Бенфики в начале января. Что же, есть шанс на реванш, но теперь встреча пройдет в Лиссабоне.

Статистика личных встреч

Перед упомянутым полуфиналом Кубка Лиги клубы играли в столице в чемпионате, и сенсационно победили гости. Впрочем, остальные 5 крайних матчей приносили им поражения.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом хозяев поля, и это закономерно. Можно попробовать ставку на них с форой -1 гол (коэффициент - 1,96).

Прогноз Sport.ua
Бенфика
26 февраля 2025 -
22:45
Брага
Фора Бенфики (-1) 1.96 Сделать ставку
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Бенфика Брага Кубок Португалии по футболу прогнозы прогнозы на футбол Анатолий Трубин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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