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  4. «Единственный недостаток – навесы». В Англии оценили игру Миколенко
Англия
27 февраля 2025, 09:33 |
904
0

«Единственный недостаток – навесы». В Англии оценили игру Миколенко

Украинский защитник отдал результативную передачу в матче 27-го тура

27 февраля 2025, 09:33 |
904
0
«Единственный недостаток – навесы». В Англии оценили игру Миколенко
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

26 февраля состоялся матч 27-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Брентфорд» и «Эвертон». Команды сильнейшего не определили – встреча закончилась со счетом 1:1.

В составе гостей весь поединок провел защитник Виталий Миколенко, который на 77-й минуте отдал результативную передачу на Джейка О'Брайена. Английская пресса позитивно оценила игру украинского футболиста:

«Был лучшим среди всех защитников «Эвертона», сочетал сильную игру в обороне и успешные действия в атаке. Часто оказывался на удачных позициях и делал много передач. Единственный недостаток – его навесы летели прямо в руки голкипера соперника. Миколенко сумел найти свой момент и отдал результативную передачу во время забитого гола», – считает издание Liverpool Echo.

В следующем матче «ириски» сыграют на выезде против «Вулверхэмптона». Поединок 28 тура АПЛ состоится 8 марта, начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Эвертон Брентфорд Брентфорд - Эвертон Виталий Миколенко Джейк О’Брайен
Николай Титюк Источник: Liverpool Echo
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