«Единственный недостаток – навесы». В Англии оценили игру Миколенко

26 февраля состоялся матч 27-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Брентфорд» и «Эвертон». Команды сильнейшего не определили – встреча закончилась со счетом 1:1.

В составе гостей весь поединок провел защитник Виталий Миколенко, который на 77-й минуте отдал результативную передачу на Джейка О'Брайена. Английская пресса позитивно оценила игру украинского футболиста:

«Был лучшим среди всех защитников «Эвертона», сочетал сильную игру в обороне и успешные действия в атаке. Часто оказывался на удачных позициях и делал много передач. Единственный недостаток – его навесы летели прямо в руки голкипера соперника. Миколенко сумел найти свой момент и отдал результативную передачу во время забитого гола», – считает издание Liverpool Echo.

В следующем матче «ириски» сыграют на выезде против «Вулверхэмптона». Поединок 28 тура АПЛ состоится 8 марта, начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.