ФОТО. Яремчук отреагировал на победу в Кубке Греции, где он забил дважды

Украинский форвард Олимпиакоса Роман Яремчук поделился эмоциями от победы своей команды в первом полуфинальном матче Кубка Греции против АЕКа (6:0).

«Домашние трибуны, стартовый состав - это то, ради чего я работал», лаконично написал Роман на своей странице в Instagram, добавив несколько фото с матча.

Яремчук забил три гола за Олимпиакос в 2025 году. На его счету в этом сезоне четыре гола и две результативные передачи.

На нашем сайте доступен обзор матча Олимпиакос – АЕК, где Роман Яремчук отличился дублем.