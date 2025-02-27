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  4. ФОТО. Яремчук отреагировал на победу в Кубке Греции, где он забил дважды
Греция
27 февраля 2025, 08:47 |
327
0

ФОТО. Яремчук отреагировал на победу в Кубке Греции, где он забил дважды

Украинский форвард провел ударный матч против АЕКа

27 февраля 2025, 08:47 |
327
0
ФОТО. Яремчук отреагировал на победу в Кубке Греции, где он забил дважды
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Украинский форвард Олимпиакоса Роман Яремчук поделился эмоциями от победы своей команды в первом полуфинальном матче Кубка Греции против АЕКа (6:0).

«Домашние трибуны, стартовый состав - это то, ради чего я работал», лаконично написал Роман на своей странице в Instagram, добавив несколько фото с матча.

Яремчук забил три гола за Олимпиакос в 2025 году. На его счету в этом сезоне четыре гола и две результативные передачи.

На нашем сайте доступен обзор матча Олимпиакос – АЕК, где Роман Яремчук отличился дублем.

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Роман Яремчук Олимпиакос Пирей АЕК Афины Кубок Греции по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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