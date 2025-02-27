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  4. Кто стал лучшим в полуфинале? Известна оценка Яремчука в матче Кубка Греции
Греция
27 февраля 2025, 09:05 | Обновлено 27 февраля 2025, 09:35
1011
1

Кто стал лучшим в полуфинале? Известна оценка Яремчука в матче Кубка Греции

Форвард «Олимпиакоса» забил два гола в ворота соперника

27 февраля 2025, 09:05 | Обновлено 27 февраля 2025, 09:35
1011
1
Кто стал лучшим в полуфинале? Известна оценка Яремчука в матче Кубка Греции
Instagram. Роман Яремчук

26 февраля состоялся первый матч полуфинала Кубка Греции, в котором встретились «Олимпиакос» и АЕК. Хозяева разгромили соперника со счетом 6:0.

Одним из героев встречи стал форвард сборной Украины Роман Яремчук, который оформил дубль и отдал результативную передачу. Футболист получил высокую оценку 8,0 от статистического портала Flashscore – это третий показатель среди всех игроков поединка.

Лучшим в этом полуфинале был признан португальский полузащитник Андре Орта – его игру оценили в 9,0 баллов. Он забил гол и отдал один ассист – в первом случае отправил мяч в ворота после передачи от украинца, во втором – сам ассистировал Яремчуку. Оба футболиста были заменены в середине второго тайма.

Ответный матч полуфинала состоится 2 апреля в Афинах.

Оценки игроков в матче Олимпиакос – АЕК

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Кубок Греции по футболу Олимпиакос Пирей АЕК Афины Роман Яремчук
Николай Титюк Источник
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