Кто стал лучшим в полуфинале? Известна оценка Яремчука в матче Кубка Греции

26 февраля состоялся первый матч полуфинала Кубка Греции, в котором встретились «Олимпиакос» и АЕК. Хозяева разгромили соперника со счетом 6:0.

Одним из героев встречи стал форвард сборной Украины Роман Яремчук, который оформил дубль и отдал результативную передачу. Футболист получил высокую оценку 8,0 от статистического портала Flashscore – это третий показатель среди всех игроков поединка.

Лучшим в этом полуфинале был признан португальский полузащитник Андре Орта – его игру оценили в 9,0 баллов. Он забил гол и отдал один ассист – в первом случае отправил мяч в ворота после передачи от украинца, во втором – сам ассистировал Яремчуку. Оба футболиста были заменены в середине второго тайма.

Ответный матч полуфинала состоится 2 апреля в Афинах.

Оценки игроков в матче Олимпиакос – АЕК