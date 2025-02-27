Несправедливая ничья. Артета недоволен результатом против Ноттингем Форест

Микель Артета, тренер лондонского «Арсенала», негативно высказался о результате поединка 27-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «канониры» не обыграли «Ноттингем Форест» – 0:0.

Испанский специалист считает, что «Арсенал» должен был реализовывать моменты и заканчивать игру с уверенной победой.

«Было очень обидно не выиграть после такого доминирующего выступления. Мы очень хорошо справились во многих аспектах игры, но ничего не показали. Со всей территорией и контролем, которые у нас были в последней трети поля, мы должны были найти способ победить.

У нас был шанс выйти один на один, но мы не забили. Что касается стандартов, я чувствовал, что это та область, в которой нам нужно быть более эффективными – раскрыть игру, нанести больше ударов в створ и в конечном итоге добиться победы. В конце концов, когда вы так доминируете против таких команд, вы должны выиграть игру.

Этот соперник всегда дает вам повод верить, продолжать идти вперед. Разочарование приходит от осознания того, что когда вы управляете такой игрой, вы должны ее выиграть. Но в этой лиге разница очень мала, и, к сожалению, мы не нашли способа забить.

Для того, чтобы победить, нужно забивать голы. Нам нужно найти способы реализовать больше моментов и забивать голы с разных участков поля. Это то, что нам, безусловно, нужно улучшить», – рассказал Артета.

В турнирной таблице АПЛ «канониры» остались вторыми, имея в активе 54 балла. Позиция «Ноттингем Фореста» тоже не изменилась – третье место (48 очков).