ФОТО. Жена Лунина радикально сменила имидж. Вот как выглядит

Жена украинского вратаря «Реала» Андрея Лунина, Анастасия Лунина, удивила поклонников новой прической.

Она поделилась в Instagram снимком в домашнем образе с осветленными волосами, вероятно, вернувшись к естественному цвету.

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Этот образ сразу привлек внимание её подписчиков.

Андрей и Анастасия узаконили отношения в 2021 году, прожив несколько лет в Мадриде, а в 2022-м у них родился сын.