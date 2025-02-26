Другие новости26 февраля 2025, 21:42 |
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ФОТО. Жена Лунина радикально сменила имидж. Вот как выглядит
Кажется, ей очень идёт...
26 февраля 2025, 21:42 |
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Жена украинского вратаря «Реала» Андрея Лунина, Анастасия Лунина, удивила поклонников новой прической.
Она поделилась в Instagram снимком в домашнем образе с осветленными волосами, вероятно, вернувшись к естественному цвету.
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Этот образ сразу привлек внимание её подписчиков.
Андрей и Анастасия узаконили отношения в 2021 году, прожив несколько лет в Мадриде, а в 2022-м у них родился сын.
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А як вона виглядала?
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