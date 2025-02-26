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26 февраля 2025, 21:42 |
1488
3

ФОТО. Жена Лунина радикально сменила имидж. Вот как выглядит

Кажется, ей очень идёт...

26 февраля 2025, 21:42 |
1488
3
ФОТО. Жена Лунина радикально сменила имидж. Вот как выглядит
Instagram. Анастасия Лунина

Жена украинского вратаря «Реала» Андрея Лунина, Анастасия Лунина, удивила поклонников новой прической.

Она поделилась в Instagram снимком в домашнем образе с осветленными волосами, вероятно, вернувшись к естественному цвету.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Этот образ сразу привлек внимание её подписчиков.

Андрей и Анастасия узаконили отношения в 2021 году, прожив несколько лет в Мадриде, а в 2022-м у них родился сын.

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фото lifestyle Андрей Лунин Реал Мадрид девушки
Максим Лапченко Источник: Instagram
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Wlad West
А как у нее со статистикой?)
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0
ManCity
А як вона виглядала?
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0
KIEWADIM
Голову помила?))
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0
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