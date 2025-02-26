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Англия
26 февраля 2025, 20:30 | Обновлено 26 февраля 2025, 20:40
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0

Ньюкасл в последних матчах не одержал ни одной победы против Ливерпуля

Последний раз «сороки» выиграли поединок против «мерсисайдцев» в 2015 году

26 февраля 2025, 20:30 | Обновлено 26 февраля 2025, 20:40
60
0
Ньюкасл в последних матчах не одержал ни одной победы против Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine

«Ньюкасл» не одержал ни одной победы над «Ливерпулем» в последних 15 матчах (5 ничьих, 10 поражений).

26 февраля на стадионе «Энфилд» состоится встреча 27-го тура Английской Премьер-лиги между командами «Ливерпуль» и «Ньюкасл». Начало игры – в 22:15 по киевскому времени.

Последняя победа «сорок» в матче против «мерсисайдцев» была 6 декабря 2015 года в АПЛ (2:0).

В нынешнем розыгрыше английского чемпионата «Ньюкасл» находится на шестом месте в турнирной таблице (13 побед, 5 ничьих, 8 поражений), а «Ливерпуль» – на первом (19 побед, 7 ничьих, 1 поражение).

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Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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