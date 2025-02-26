Ньюкасл в последних матчах не одержал ни одной победы против Ливерпуля

«Ньюкасл» не одержал ни одной победы над «Ливерпулем» в последних 15 матчах (5 ничьих, 10 поражений).

26 февраля на стадионе «Энфилд» состоится встреча 27-го тура Английской Премьер-лиги между командами «Ливерпуль» и «Ньюкасл». Начало игры – в 22:15 по киевскому времени.

Последняя победа «сорок» в матче против «мерсисайдцев» была 6 декабря 2015 года в АПЛ (2:0).

В нынешнем розыгрыше английского чемпионата «Ньюкасл» находится на шестом месте в турнирной таблице (13 побед, 5 ничьих, 8 поражений), а «Ливерпуль» – на первом (19 побед, 7 ничьих, 1 поражение).