Диназ и Рябоконь определились со своим будущим
Команда вскоре должна выйти из отпуска
Как стало известно Sport.ua, из числа команд Первой лиги, кроме ФК «Мариуполь», подготовку ко второй части сезона не начинал еще и «Диназ».
Директор ФК Сергей Старенький эксклюзивно для нашего сайта рассказал о последних новостях из расположения команды:
«Прилагаем усилия, чтобы в ближайшие выходные «Диназ» таки собрался после длительной зимней паузы. Поскольку команду покинули все опытные футболисты, то будем доигрывать сезон молодежью. Самое важное – сохранить статус команды мастеров. Необходимое финансирование обеспечит городской бюджет. Главный тренер – Александр Рябоконь и в дальнейшем будет у руля команды из Вышгорода.»
Сейчас «Диназ» занимает 15-е место в группе «Выбывание» Первой лиги, набрав 13 очков, и 30 марта должен принимать «Минай».
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