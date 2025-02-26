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Украина. Первая лига
26 февраля 2025, 18:20 |
629
0

Диназ и Рябоконь определились со своим будущим

Команда вскоре должна выйти из отпуска

26 февраля 2025, 18:20 |
629
0
Диназ и Рябоконь определились со своим будущим
ФК Десна. Александр Рябоконь

Как стало известно Sport.ua, из числа команд Первой лиги, кроме ФК «Мариуполь», подготовку ко второй части сезона не начинал еще и «Диназ».

Директор ФК Сергей Старенький эксклюзивно для нашего сайта рассказал о последних новостях из расположения команды:

«Прилагаем усилия, чтобы в ближайшие выходные «Диназ» таки собрался после длительной зимней паузы. Поскольку команду покинули все опытные футболисты, то будем доигрывать сезон молодежью. Самое важное – сохранить статус команды мастеров. Необходимое финансирование обеспечит городской бюджет. Главный тренер – Александр Рябоконь и в дальнейшем будет у руля команды из Вышгорода.»

Сейчас «Диназ» занимает 15-е место в группе «Выбывание» Первой лиги, набрав 13 очков, и 30 марта должен принимать «Минай».

Ранее мы сообщали, что более десяти украинских команд имеют трансферный бан.

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Диназ Вышгород инсайд Александр Рябоконь
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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