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Украина. Премьер лига
26 февраля 2025, 17:21 | Обновлено 26 февраля 2025, 17:27
91
0

НАЗАРЕНКО: «Надо было найти момент, и мы его нашли»

Полузащитник житомирского «Полесья» прокомментировал результат матча с «Ингульцом»

26 февраля 2025, 17:21 | Обновлено 26 февраля 2025, 17:27
91
0
НАЗАРЕНКО: «Надо было найти момент, и мы его нашли»
ФК Полесье. Александр Назаренко

В матче 18-го тура УПЛ «Ингулец» - «Полесье» все решил единственный забитый мяч. Автором победного гола стал уругвайский легионер «Полесья» Факундо Батиста. Результативную передачу отдал Александр Назаренко. Украинский полузащитник поделился впечатлениями от матча и похвалил игроков «Ингульца».

– Во-первых, против нас сегодня играл очень крепкий соперник. В первые минуты было трудновато, были моменты, но потом такая игра перешла немного больше в боевые качества. «Ингульцу» комплименты, они сегодня играли очень хорошо, но нам удалось забить, я этому очень рад. У меня была задача выйти и показать свою игру. Так получилось, что первый же момент и голевая передача. Была очень трудная игра, и этот гол назревал. В первую очередь, очень рад тому, что победили.

– Все восхищались твоим ассистом. Насколько филигранно его сделал, ну просто невозможно было не замкнуть его.

– Я увидел, что Факундо бежит, и мне было удобнее сделать прострел, чем принять и пробивать. Я очень рад, что Факундо забил первый гол в официальных матчах.

– Что нужно было сделать, чтобы расшатывать такую дисциплинированную оборону соперника?

– Когда команды приезжают в Житомир, они пытаются играть больше от обороны и очень трудно раскрывать соперников, когда почти вся команда сзади. Надо было расшифровать их и найти момент, и мы его нашли.

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Александр Назаренко (футболист) Полесье Житомир Ингулец Факундо Батиста Ингулец - Полесье чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Сергей Турчак Источник: ФК Полесье
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