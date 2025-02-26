НАЗАРЕНКО: «Надо было найти момент, и мы его нашли»

В матче 18-го тура УПЛ «Ингулец» - «Полесье» все решил единственный забитый мяч. Автором победного гола стал уругвайский легионер «Полесья» Факундо Батиста. Результативную передачу отдал Александр Назаренко. Украинский полузащитник поделился впечатлениями от матча и похвалил игроков «Ингульца».

– Во-первых, против нас сегодня играл очень крепкий соперник. В первые минуты было трудновато, были моменты, но потом такая игра перешла немного больше в боевые качества. «Ингульцу» комплименты, они сегодня играли очень хорошо, но нам удалось забить, я этому очень рад. У меня была задача выйти и показать свою игру. Так получилось, что первый же момент и голевая передача. Была очень трудная игра, и этот гол назревал. В первую очередь, очень рад тому, что победили.

– Все восхищались твоим ассистом. Насколько филигранно его сделал, ну просто невозможно было не замкнуть его.

– Я увидел, что Факундо бежит, и мне было удобнее сделать прострел, чем принять и пробивать. Я очень рад, что Факундо забил первый гол в официальных матчах.

– Что нужно было сделать, чтобы расшатывать такую дисциплинированную оборону соперника?

– Когда команды приезжают в Житомир, они пытаются играть больше от обороны и очень трудно раскрывать соперников, когда почти вся команда сзади. Надо было расшифровать их и найти момент, и мы его нашли.