«Не могу понять». Тренер Ливерпуля раскритиковал ведущего форварда

Наставник Ливерпуля Арне Слот публично выразил недовольство форвардом Дарвином Нуньесом, который, по мнению тренера, работает на поле не так усердно, как должен.

«Я критикую не только Нуньеса. Но это второй матч подряд, когда я недоволен его работой и отдачей в матчах. Так было в играх с Вулверхэмптоном и Астон Виллой. Я такого принять не могу».

«Я могу это понять первый раз, но не второй, поэтому я публично это сказал. Не говорю, что Дарвин не борется за команду, но это не тот форвард, которого мы привыкли видеть и которого любят фаны», – сказал Слот.

В нынешнем сезоне Нуньес забил 6 голов и сделал 5 результативных передач в 35-ти матчах.