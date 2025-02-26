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Англия
26 февраля 2025, 16:59 | Обновлено 26 февраля 2025, 17:17
1136
2

«Не могу понять». Тренер Ливерпуля раскритиковал ведущего форварда

Слот недоволен работой Нуньеса

26 февраля 2025, 16:59 | Обновлено 26 февраля 2025, 17:17
1136
2
«Не могу понять». Тренер Ливерпуля раскритиковал ведущего форварда
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарвин Нуньес

Наставник Ливерпуля Арне Слот публично выразил недовольство форвардом Дарвином Нуньесом, который, по мнению тренера, работает на поле не так усердно, как должен.

«Я критикую не только Нуньеса. Но это второй матч подряд, когда я недоволен его работой и отдачей в матчах. Так было в играх с Вулверхэмптоном и Астон Виллой. Я такого принять не могу».

«Я могу это понять первый раз, но не второй, поэтому я публично это сказал. Не говорю, что Дарвин не борется за команду, но это не тот форвард, которого мы привыкли видеть и которого любят фаны», – сказал Слот.

В нынешнем сезоне Нуньес забил 6 голов и сделал 5 результативных передач в 35-ти матчах.

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Арне Слот Дарвин Нуньес Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Иван Зинченко Источник: BBC
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Комментарии 2
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Gargantua81
да не тянет он. туповат оказался.
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Роман Роизин
3-4 сезон без прогресса.Лутше вместо него купите Осимхена
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