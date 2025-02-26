Форварда Интера могут дисквалифицировать из-за богохульства

27-летний аргентинский форвард «Интера» Лаутаро Мартинес может получить одноматчевую дисквалификацию из-за обвинений в богохульстве во время матча против «Ювентуса».

Об этом сообщает IІ Messaggero.

По информации источника, делом занимается федеральная прокуратура Федерации футбола Италии.

Пока что не разглашается, что именно сказал Лаутаро, но ему грозит дисквалификация на один матч.

В этом сезоне Лаутаро Мартинес сыграл за «Интер» 35 матчей в различных турнирах и забил 16 мячей.

Напомним, что «Интер» уступил «Ювентусу» со счетом 0:1.