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  4. Виталий ПЕРВАК: «Играли на контратаках, искали свой шанс»
Украина. Премьер лига
26 февраля 2025, 16:27 |
61
0

Виталий ПЕРВАК: «Играли на контратаках, искали свой шанс»

Наставник «Левого Берега» прокомментировал результат матча с «Шахтером»

26 февраля 2025, 16:27 |
61
0
Виталий ПЕРВАК: «Играли на контратаках, искали свой шанс»
ФК Левый Берег. Виталий Первак

В матче 18-го тура УПЛ «Шахтер» – «Левый Берег» донецкий клуб одержал минимальную победу. Решающий гол на 61-й минуте забил Марьян Швед. Главный тренер «Левого Берега» Виталий Первак поделился впечатлениями от поединка и рассказал, когда команда выберет нового капитана.

«Перед игрой приветствовал своих футболистов с началом чемпионата. Что касается игры, то знали, против кого играем. Первая игра и сразу – с Шахтером. Раскрываться мы не могли, ведь это могло стоить достаточно дорого. Поэтому играли на контратаках, искали свой шанс. Думаю, пропустили необязательный гол. Но и президент клуба в раздевалке, и я поблагодарили ребят за отношение к работе. В Турции пришлось работать почти месяц, было сложно, в том числе и психологически. Но все смотрелись и работали достойно. Никого упрекнуть.

Что касается Шастала, то место в стартовом составе он заработал своей работой на собрании. Именно от этого отталкиваемся при выборе стартового состава. Работал с Дмитрием еще в Александрии, потому с удовольствием пригласил в нашу команду.

Что касается капитана команды, то пока выборов не было, но Дедух заслуженно получил повязку. Во время подготовки к Шахтеру не было времени провести выборы, а дома проведем их, как это делается в любой демократической команде».

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Дмитрий Шастал Левый Берег Киев Шахтер - Левый Берег Руслан Дедух Виталий Первак
Сергей Турчак Источник: ФК Левый Берег
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