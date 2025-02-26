«Горжусь парнями». Индзаги – о выходе Интера в полуфинал Кубка Италии

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал уверенную победу над «Лацио» в рамках 1/4 финала Кубка Италии (2:0).

С помощью забитых мячей от Марко Арнаутовича та Хакана Чалханоглу «змеи» вышли в следующий этап.

«Я думаю, мы хорошо сыграли против действительно хорошей команды. Мы немного помучились в первом тайме, потому что не были едины, но затем мы хорошо постарались, чтобы выйти из тупиковой ситуации. В результате фанаты увидели блестящий гол Арнаутовича. Мы сыграли лучше во втором тайме, я горжусь парнями, которые отдают все ради этой футболки.

Дальше «Милан»? Мы будем думать о них в апреле, у нас впереди много матчей. Нам немного не хватает фланговых игроков, Карлос и Залевски выбыли, а Дармиан получил травму сегодня вечером, но мы должны продолжать матч за матчем, мы знаем, что нас ждет.

Сегодня вечером я получил много важных ответов, ибо у меня есть игроки, которые находятся не в лучшей форме. Гол Арнаутовича? Мы работали над стандартами сегодня утром, мы знаем, что у него есть нужные качества с мячом, и он был там, чтобы это показать», – сказал Индзаги.

Дальше на фанатов в полуфинале Кубка Италии будет ожидать Миланское дерби, в котором «Интер» сыграет с «Миланом». Первый матч состоится 2 апреля, а вот ответный команды проведут 23 апреля.