Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дмитрий ШАСТАЛ: «Шахтер выиграл за счет мастерства»
Украина. Премьер лига
26 февраля 2025, 15:31 |
92
0

Дмитрий ШАСТАЛ: «Шахтер выиграл за счет мастерства»

Полузащитник «Левого Берега» прокомментировал результат матча с «Шахтером»

26 февраля 2025, 15:31 |
92
0
Дмитрий ШАСТАЛ: «Шахтер выиграл за счет мастерства»
УПЛ. Дмитрий Шастал

В матче 18-го тура УПЛ «Шахтер» – «Левый Берег» донецкий клуб одержал победу со счетом 1:0. Единственный мяч на 61-й минуте забил Марьян Швед. Впечатлениями о матче поделился полузащитник «Левого Берега» Дмитрий Шастал.

«Надеюсь, что поединок против «Шахтера» задаст тон нашей будущей работе и дальше будет легче. Чем недоволен в матче? Хотелось бы создать больше поводов для взятия ворот соперника. К сожалению, их было мало.

Что касается своей игры, то не могу сказать ничего хорошего, ведь команда проиграла. А вот Шахтер за счет мастерства и класса использовал один из своих случаев и выиграл».

По теме:
Защитник Динамо дисквалифицирован на матч 19 тура Украинской Премьер-лиги
«Игра больше была ничейной». Игрок Левого Берега – о матче с Шахтером
Умер бывший тренер Ворсклы, игравший с командой в Кубке УЕФА
чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Левый Берег Киев Шахтер - Левый Берег Дмитрий Шастал
Сергей Турчак Источник: ФК Левый Берег
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легендарное возвращение. Месси уйдет в аренду в европейский гранд
Футбол | 26 февраля 2025, 07:53 6
Легендарное возвращение. Месси уйдет в аренду в европейский гранд
Легендарное возвращение. Месси уйдет в аренду в европейский гранд

«Барселона» может летом арендовать аргентинца

Манчестер Юнайтед – Ипсвич Таун. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 26 февраля 2025, 14:24 0
Манчестер Юнайтед – Ипсвич Таун. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Манчестер Юнайтед – Ипсвич Таун. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 26 февраля в 21:30 по Киеву

ФИФА планирует изменить определение офсайда и внедрить чистое время
Футбол | 26.02.2025, 14:15
ФИФА планирует изменить определение офсайда и внедрить чистое время
ФИФА планирует изменить определение офсайда и внедрить чистое время
Дерек ЧИСОРА: «Это просто незаконно, вы осознаете, что сделали?»
Бокс | 26.02.2025, 09:30
Дерек ЧИСОРА: «Это просто незаконно, вы осознаете, что сделали?»
Дерек ЧИСОРА: «Это просто незаконно, вы осознаете, что сделали?»
Вторая победа в Лиге наций. Сборная Украины обыграла Хорватию
Футбол | 25.02.2025, 20:57
Вторая победа в Лиге наций. Сборная Украины обыграла Хорватию
Вторая победа в Лиге наций. Сборная Украины обыграла Хорватию
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бывший капитан Динамо лег под нож. Известно, какое у него состояние
Бывший капитан Динамо лег под нож. Известно, какое у него состояние
24.02.2025, 21:53 2
Футбол
Трансферная бомба. Салах ведет переговоры с одним из лучших клубов мира
Трансферная бомба. Салах ведет переговоры с одним из лучших клубов мира
25.02.2025, 19:07 10
Футбол
Лунин поставил Реалу ультиматум. Андрей принял ключевое решение
Лунин поставил Реалу ультиматум. Андрей принял ключевое решение
25.02.2025, 07:45 32
Футбол
Барселона – Атлетико – 4:4. Триллер в Кубке Испани. Видео голов и обзор
Барселона – Атлетико – 4:4. Триллер в Кубке Испани. Видео голов и обзор
26.02.2025, 02:20
Футбол
«Я не согласен с этим». Чемпион мира выступил против реванша Усика и Дюбуа
«Я не согласен с этим». Чемпион мира выступил против реванша Усика и Дюбуа
25.02.2025, 13:13 1
Бокс
Безумная сумма. Известна цена часов, с которыми Усик пришел на матч Роналду
Безумная сумма. Известна цена часов, с которыми Усик пришел на матч Роналду
24.02.2025, 22:11 16
Бокс
Временный чемпион мира бросил вызов Усику. Он впервые остановил гиганта
Временный чемпион мира бросил вызов Усику. Он впервые остановил гиганта
24.02.2025, 22:55 1
Бокс
ФОТО. Дочь легенды киевского Динамо впечатлила своей красотой. Яркий образ
ФОТО. Дочь легенды киевского Динамо впечатлила своей красотой. Яркий образ
25.02.2025, 04:59 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем