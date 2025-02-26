Дмитрий ШАСТАЛ: «Шахтер выиграл за счет мастерства»

В матче 18-го тура УПЛ «Шахтер» – «Левый Берег» донецкий клуб одержал победу со счетом 1:0. Единственный мяч на 61-й минуте забил Марьян Швед. Впечатлениями о матче поделился полузащитник «Левого Берега» Дмитрий Шастал.

«Надеюсь, что поединок против «Шахтера» задаст тон нашей будущей работе и дальше будет легче. Чем недоволен в матче? Хотелось бы создать больше поводов для взятия ворот соперника. К сожалению, их было мало.

Что касается своей игры, то не могу сказать ничего хорошего, ведь команда проиграла. А вот Шахтер за счет мастерства и класса использовал один из своих случаев и выиграл».