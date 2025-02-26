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Англия
26 февраля 2025, 13:41 |
712
1

Стало известно, где вероятнее всего продолжит карьеру де Брюйне

Бельгийская суперзвезда привлекает внимание клубов из Саудовской Аравии

26 февраля 2025, 13:41 |
712
1
Стало известно, где вероятнее всего продолжит карьеру де Брюйне
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин де Брюйне

Бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне привлекает внимание клубов из чемпионата Саудовской Аравии, сообщает Fichajes.

По информации источника, клубы готовят предложение по 33-летнему футболисту, контракт которого истекает летом 2025 года. Окончательно решение остаться в Европе или поехать на заработки на Ближний Восток остается за Кевином.

В текущем сезоне Кевин де Брюйне провел 27 матчей на клубном уровне, забил 3 гола и отдал 6 ассистов. Веб-портал Tranfrmakrt оценивает стоимость футболиста в 35 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Сити» всколыхнул рынок предложением по звезде «Реала».

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Кевин де Брюйне трансферы трансферы АПЛ чемпионат Саудовской Аравии по футболу Манчестер Сити
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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Victor673256ua
Де Брюйне і АПЛ вигравав і ЛЧ. Можна і в Аравію поїхати, грошей підзаробити
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