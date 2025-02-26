Стало известно, где вероятнее всего продолжит карьеру де Брюйне

Бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне привлекает внимание клубов из чемпионата Саудовской Аравии, сообщает Fichajes.

По информации источника, клубы готовят предложение по 33-летнему футболисту, контракт которого истекает летом 2025 года. Окончательно решение остаться в Европе или поехать на заработки на Ближний Восток остается за Кевином.

В текущем сезоне Кевин де Брюйне провел 27 матчей на клубном уровне, забил 3 гола и отдал 6 ассистов. Веб-портал Tranfrmakrt оценивает стоимость футболиста в 35 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Сити» всколыхнул рынок предложением по звезде «Реала».