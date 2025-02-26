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  4. Гвардиола очарован. Сити всколыхнул рынок предложением по звезде Реала
Англия
26 февраля 2025, 12:29 |
991
1

Гвардиола очарован. Сити всколыхнул рынок предложением по звезде Реала

Родриго может сменить клубную прописку

26 февраля 2025, 12:29 |
991
1
Гвардиола очарован. Сити всколыхнул рынок предложением по звезде Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго

Английский «Манчестер Сити» серьезно интересуется бразильским вингером мадридского «Реала» Родриго, сообщает испанское издание todofichajes.

По информации источника, главный тренер «горожан» Жузеп Гвардиола очарован скоростью и дриблингом 24-летнего футболиста и видит в нем ключевую фигуру для усиления атаки и возвращения команды на уровень гегемонов АПЛ.

Отмечается, что «Манчестер Сити» уже предложил «сливочным» 150 миллионов евро за подписание игрока, чем всколыхнул трансферный рынок.

В сезоне 2024/25 Родриго провел 35 матчей на клубном уровне, отметившись 12 забитыми мячами и 9 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Родриго интересуется «Арсенал».

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трансферы Реал Мадрид Манчестер Сити Родриго Гоес трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Дмитрий Вус Источник: Todofichajes.com
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Victor673256ua
Буде гучний трансфер, якщо вдасться домовитись
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