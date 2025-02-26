Гвардиола очарован. Сити всколыхнул рынок предложением по звезде Реала

Английский «Манчестер Сити» серьезно интересуется бразильским вингером мадридского «Реала» Родриго, сообщает испанское издание todofichajes.

По информации источника, главный тренер «горожан» Жузеп Гвардиола очарован скоростью и дриблингом 24-летнего футболиста и видит в нем ключевую фигуру для усиления атаки и возвращения команды на уровень гегемонов АПЛ.

Отмечается, что «Манчестер Сити» уже предложил «сливочным» 150 миллионов евро за подписание игрока, чем всколыхнул трансферный рынок.

В сезоне 2024/25 Родриго провел 35 матчей на клубном уровне, отметившись 12 забитыми мячами и 9 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Родриго интересуется «Арсенал».