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Англия
26 февраля 2025, 13:21 | Обновлено 26 февраля 2025, 13:59
1138
0

«Очень сложно». Тренер Борнмута прокомментировал отсутствие Забарного

Андони Ираола отметил, что заменить украинца было крайне сложно

26 февраля 2025, 13:21 | Обновлено 26 февраля 2025, 13:59
1138
0
«Очень сложно». Тренер Борнмута прокомментировал отсутствие Забарного
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный и Андони Ираола

Испанский тренер «Борнмута» Андони Ираола прокомментировал отсутствие Ильи Забарного в матче 27-го тура Английской Преьер-лиги с «Брайтоном», в котором его команда уступила со счетом 1:2:

«Нам не хватало Ильи Забарного и Райана Кристи. Они обеспечивают нам высокий уровень, и их очень трудно заменить».

Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный пропустил матч с «чайками», а также пропустит следующие две игры своей команды с «Тоттенхэмом» и «Вулверхэмптоном» из-за полученной красной карточки в матче 26-го тура чемпионата Англии с все тем же «Вулверхэмптоном». В текущем сезоне АПЛ Илья провел на поле 26 матчей, результативными действиями не отличался.

Ранее сообщалось о том, что «Борнмут» без Забарного проиграл «Брайтону».

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Андони Ираола удаление (красная карточка) Илья Забарный Борнмут Брайтон Тоттенхэм Вулверхэмптон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Даниил Кирияка Источник: BBC
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