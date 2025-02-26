«Очень сложно». Тренер Борнмута прокомментировал отсутствие Забарного

Испанский тренер «Борнмута» Андони Ираола прокомментировал отсутствие Ильи Забарного в матче 27-го тура Английской Преьер-лиги с «Брайтоном», в котором его команда уступила со счетом 1:2:

«Нам не хватало Ильи Забарного и Райана Кристи. Они обеспечивают нам высокий уровень, и их очень трудно заменить».

Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный пропустил матч с «чайками», а также пропустит следующие две игры своей команды с «Тоттенхэмом» и «Вулверхэмптоном» из-за полученной красной карточки в матче 26-го тура чемпионата Англии с все тем же «Вулверхэмптоном». В текущем сезоне АПЛ Илья провел на поле 26 матчей, результативными действиями не отличался.

Ранее сообщалось о том, что «Борнмут» без Забарного проиграл «Брайтону».