«Мы выиграли два титула». Тен Хаг обратился к фанатам Ман Юнайтед

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг вспомнил время, проведенное во главе «красных дьяволов». Специалист тепло обратился к фанатам клуба.

«Я наслаждался своим пребыванием в клубе. Английский футбол особенный. Болельщики отданы команде, игрокам и персоналу. Я могу быть искренне признателен за это. Мы также дали несколько фанатам Манчестер Юнайтед. Мы выиграли два титула, после шести лет без трофеев. Меня ценили, и я всегда это чувствовал, когда гулял по улицам Манчестера.

Что делает болельщиков Манчестер Юнайтед такими особенными, так это то, что они поддерживают команду всегда, даже после серьезных неудач. Они демонстрируют свою веру в команду», – сказал специалист.

В настоящее время Тен Хаг находится без работы.«Красные дьяволы» освободили 55-летнего Эрика тен Хага с должности главного тренера команды в конце октября прошлого года.