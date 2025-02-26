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  4. АМОРИМ: «Я совсем не чувствую давления. Наши болельщики – невероятные»
Англия
26 февраля 2025, 12:14 |
142
0

АМОРИМ: «Я совсем не чувствую давления. Наши болельщики – невероятные»

Коуч «Манчестер Юнайтед» поблагодарил фанатов своей команды

26 февраля 2025, 12:14 |
142
0
АМОРИМ: «Я совсем не чувствую давления. Наши болельщики – невероятные»
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим похвалил болельщиков «красных дьяволов», заявив, что совсем не испытывает давления во время домашних игр.

- Ощущаете ли вы больше давления на «Олд Траффорд», учитывая, что вы проиграли пять из шести последних матчей в лиге дома?

- С тех пор как я возглавил команду, я ожидаю победы во всех домашних матчах, и это чувство остается. Я не чувствую давления, совсем не чувствую. Опять же наши болельщики – невероятные. Каждый раз, выходя на поле «Олд Траффорд», ты чувствуешь их поддержку до финального свистка.

Иногда есть моменты в игре, когда чувствуется, что болельщики этого очень хотят, но я не ощущаю давления. Нам нужно перестать думать о предыдущих матчах. Это может быть новая игра, новая история, так что давайте двигаться вперед и играть, – сказал Рубен.

Следующий матч «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Ипсвича» в матче 27-го тура АПЛ в среду, 26 февраля. Стартовый свисток раздастся в 21:30 по киевскому времени.

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Рубен Аморим Английская Премьер-лига Ипсвич Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Манчестер Юнайтед
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