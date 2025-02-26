Источник: Воспитанник Динамо проходит просмотр в ФК ЮКСА
Павел Лукьянчук может продолжить карьеру в клубе Первой лиги
Вторая часть чемпионата в УПЛ уже стартовала. А клубы Первой лиги пока только готовятся к официальным матчам и находятся в поиске потенциальных новичков для усиления состава.
В ФК ЮКСА прибыл на просмотр Павел Лукьянчук, сообщает журналист Дмитрий Венков. Игрок первую часть сезона провел в «Оболони». Сыграл 6 матчей, в которых отдал одну результативную передачу. В январе футболист покинул клуб.
Павел Лукьянчук является воспитанником киевского «Динамо». Выступал за «Олимпик» (Донецк), «Верес», «Кишварда» (Венгрия). За «Оболонь» Лукьянчук играл с 2020 года. Также Павел Лукьянчук выступал за юношеские и молодежные сборные Украины, начиная с U-16.
По информации источника, находившиеся на просмотре в ФК ЮКСА Владислав Семотюк, Даниил Хондак, Вадим Червак и Андрей Малащук не смогли впечатлить тренерский штаб и уже покинули расположение команды.
Ранее сообщалось, что ЮКСА отказалась подписывать бывшего игрока «Виктории».
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