Источник: Воспитанник Динамо проходит просмотр в ФК ЮКСА

Вторая часть чемпионата в УПЛ уже стартовала. А клубы Первой лиги пока только готовятся к официальным матчам и находятся в поиске потенциальных новичков для усиления состава.

В ФК ЮКСА прибыл на просмотр Павел Лукьянчук, сообщает журналист Дмитрий Венков. Игрок первую часть сезона провел в «Оболони». Сыграл 6 матчей, в которых отдал одну результативную передачу. В январе футболист покинул клуб.

Павел Лукьянчук является воспитанником киевского «Динамо». Выступал за «Олимпик» (Донецк), «Верес», «Кишварда» (Венгрия). За «Оболонь» Лукьянчук играл с 2020 года. Также Павел Лукьянчук выступал за юношеские и молодежные сборные Украины, начиная с U-16.

По информации источника, находившиеся на просмотре в ФК ЮКСА Владислав Семотюк, Даниил Хондак, Вадим Червак и Андрей Малащук не смогли впечатлить тренерский штаб и уже покинули расположение команды.

Ранее сообщалось, что ЮКСА отказалась подписывать бывшего игрока «Виктории».