Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Воспитанник Динамо проходит просмотр в ФК ЮКСА
Украина. Первая лига
26 февраля 2025, 12:38 |
198
0

Источник: Воспитанник Динамо проходит просмотр в ФК ЮКСА

Павел Лукьянчук может продолжить карьеру в клубе Первой лиги

26 февраля 2025, 12:38 |
198
0
Источник: Воспитанник Динамо проходит просмотр в ФК ЮКСА
ФК Оболонь. Павел Лукьянчук

Вторая часть чемпионата в УПЛ уже стартовала. А клубы Первой лиги пока только готовятся к официальным матчам и находятся в поиске потенциальных новичков для усиления состава.

В ФК ЮКСА прибыл на просмотр Павел Лукьянчук, сообщает журналист Дмитрий Венков. Игрок первую часть сезона провел в «Оболони». Сыграл 6 матчей, в которых отдал одну результативную передачу. В январе футболист покинул клуб.

Павел Лукьянчук является воспитанником киевского «Динамо». Выступал за «Олимпик» (Донецк), «Верес», «Кишварда» (Венгрия). За «Оболонь» Лукьянчук играл с 2020 года. Также Павел Лукьянчук выступал за юношеские и молодежные сборные Украины, начиная с U-16.

По информации источника, находившиеся на просмотре в ФК ЮКСА Владислав Семотюк, Даниил Хондак, Вадим Червак и Андрей Малащук не смогли впечатлить тренерский штаб и уже покинули расположение команды.

Ранее сообщалось, что ЮКСА отказалась подписывать бывшего игрока «Виктории».

По теме:
УПЛ определила лучшего игрока, тренера и символическую сборную 18-го тура
Легионер, которым интересуется киевское Динамо, определился с новым клубом
Длилась 3 часа. Экс-капитан Динамо перенес операцию
ЮКСА Тарасовка Павел Лукьянчук Динамо Киев Олимпик Донецк Верес Ровно Кишварда Дмитрий Венков
Сергей Турчак Источник: Telegram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вторая победа в Лиге наций. Сборная Украины обыграла Хорватию
Футбол | 25 февраля 2025, 20:57 9
Вторая победа в Лиге наций. Сборная Украины обыграла Хорватию
Вторая победа в Лиге наций. Сборная Украины обыграла Хорватию

Украинки не без труда справились с соперницами

40 лет «бронзе» Сокола: когда Спартак отдыхает
Хоккей | 26 февраля 2025, 11:13 2
40 лет «бронзе» Сокола: когда Спартак отдыхает
40 лет «бронзе» Сокола: когда Спартак отдыхает

Блогер Sport.ua Алексей Рыжков – о важной составляющей «бронзовой» вершины киевского клуба

Воспитанник Динамо вывел свою команду в полуфинал Кубка Польши
Футбол | 26.02.2025, 11:52
Воспитанник Динамо вывел свою команду в полуфинал Кубка Польши
Воспитанник Динамо вывел свою команду в полуфинал Кубка Польши
Барселона – Атлетико – 4:4. Триллер в Кубке Испани. Видео голов и обзор
Футбол | 26.02.2025, 02:20
Барселона – Атлетико – 4:4. Триллер в Кубке Испани. Видео голов и обзор
Барселона – Атлетико – 4:4. Триллер в Кубке Испани. Видео голов и обзор
«Я не согласен с этим». Чемпион мира выступил против реванша Усика и Дюбуа
Бокс | 25.02.2025, 13:13
«Я не согласен с этим». Чемпион мира выступил против реванша Усика и Дюбуа
«Я не согласен с этим». Чемпион мира выступил против реванша Усика и Дюбуа
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сын Виталия Кличко дебютировал в составе сборной Украины
Сын Виталия Кличко дебютировал в составе сборной Украины
24.02.2025, 21:14 3
Баскетбол
ФОТО. Дочь легенды киевского Динамо впечатлила своей красотой. Яркий образ
ФОТО. Дочь легенды киевского Динамо впечатлила своей красотой. Яркий образ
25.02.2025, 04:59 10
Футбол
Александр УСИК: «Знаете, какая главная проблема Баколе?»
Александр УСИК: «Знаете, какая главная проблема Баколе?»
25.02.2025, 10:05 2
Бокс
Безумная сумма. Известна цена часов, с которыми Усик пришел на матч Роналду
Безумная сумма. Известна цена часов, с которыми Усик пришел на матч Роналду
24.02.2025, 22:11 15
Бокс
Ямал и Педри требуют трансфер. Это может стать ударом для Левандовски
Ямал и Педри требуют трансфер. Это может стать ударом для Левандовски
25.02.2025, 01:52 2
Футбол
Усик обнял чемпиона мира, который критикует Ломаченко и зовет его на бой
Усик обнял чемпиона мира, который критикует Ломаченко и зовет его на бой
24.02.2025, 10:07 2
Бокс
Легендарное возвращение. Месси уйдет в аренду в европейский гранд
Легендарное возвращение. Месси уйдет в аренду в европейский гранд
26.02.2025, 07:53 6
Футбол
Клаудио РАНЬЕРИ: «Он станет одним из лучших в Европе»
Клаудио РАНЬЕРИ: «Он станет одним из лучших в Европе»
25.02.2025, 12:05
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем