Помешала травма. ЮКСА отказалась подписывать бывшего игрока Виктории

Сергей Машталир продолжает поиски нового клуба. Левый вингер покинул «Викторию» в статусе свободного агента. Машталир находился на просмотре в ЮКСА, но клуб не стал подписывать контракт с игроком.

Причиной послужило повреждение, полученное игроком, сообщает журналист Дмитрий Венков. Руководство клуба решило не рисковать.

Сергей Машталир ранее выступал за «Минай», ФК «Ужгород», «Оболонь» и «Викторию». В первой части сезона сыграл за «Викторию» 16 матчей. Забил один мяч. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 26-летнего футболиста в 25 тысяч евро.