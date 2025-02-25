Помешала травма. ЮКСА отказалась подписывать бывшего игрока Виктории
Сергей Машталир не подошел клубу Первой лиги
Сергей Машталир продолжает поиски нового клуба. Левый вингер покинул «Викторию» в статусе свободного агента. Машталир находился на просмотре в ЮКСА, но клуб не стал подписывать контракт с игроком.
Причиной послужило повреждение, полученное игроком, сообщает журналист Дмитрий Венков. Руководство клуба решило не рисковать.
Сергей Машталир ранее выступал за «Минай», ФК «Ужгород», «Оболонь» и «Викторию». В первой части сезона сыграл за «Викторию» 16 матчей. Забил один мяч. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 26-летнего футболиста в 25 тысяч евро.
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