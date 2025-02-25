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  4. Помешала травма. ЮКСА отказалась подписывать бывшего игрока Виктории
Украина. Первая лига
25 февраля 2025, 15:46 | Обновлено 25 февраля 2025, 15:47
42
0

Помешала травма. ЮКСА отказалась подписывать бывшего игрока Виктории

Сергей Машталир не подошел клубу Первой лиги

25 февраля 2025, 15:46 | Обновлено 25 февраля 2025, 15:47
42
0
Помешала травма. ЮКСА отказалась подписывать бывшего игрока Виктории
Сергей Машталир

Сергей Машталир продолжает поиски нового клуба. Левый вингер покинул «Викторию» в статусе свободного агента. Машталир находился на просмотре в ЮКСА, но клуб не стал подписывать контракт с игроком.

Причиной послужило повреждение, полученное игроком, сообщает журналист Дмитрий Венков. Руководство клуба решило не рисковать.

Сергей Машталир ранее выступал за «Минай», ФК «Ужгород», «Оболонь» и «Викторию». В первой части сезона сыграл за «Викторию» 16 матчей. Забил один мяч. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 26-летнего футболиста в 25 тысяч евро.

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Сергей Машталир ЮКСА Тарасовка Виктория Сумы Первая лига Украины Дмитрий Венков
Сергей Турчак Источник: Telegram
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