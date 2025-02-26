Не Исак. Барселона готовит предложение по одному из лучших форвардов мира
Хулиан Альварес привлекает внимание каталонского гранда
Аргентинский нападающий мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес привлекает внимание каталонской «Барселоны», сообщает Fichajes.
По информации источника, «сине-гранатовые» готовят предложение в размере 60 миллионов евро + Ферран Торрес. Позиция мадридского клуба пока что не ясна.
В текущем сезоне Хулиан Альварес провел 39 матчей на клубном уровне, забил 20 голов и отдал 5 ассистов. Веб-портал Transfermart оценивает стоимость игрока в 80 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Арсенал» готовит предложение по капитану «Барселоны».
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