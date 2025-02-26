Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Не Исак. Барселона готовит предложение по одному из лучших форвардов мира
Испания
26 февраля 2025, 11:36 | Обновлено 26 февраля 2025, 11:37
332
0

Не Исак. Барселона готовит предложение по одному из лучших форвардов мира

Хулиан Альварес привлекает внимание каталонского гранда

26 февраля 2025, 11:36 | Обновлено 26 февраля 2025, 11:37
332
0
Не Исак. Барселона готовит предложение по одному из лучших форвардов мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Хулиан Альварес

Аргентинский нападающий мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес привлекает внимание каталонской «Барселоны», сообщает Fichajes.

По информации источника, «сине-гранатовые» готовят предложение в размере 60 миллионов евро + Ферран Торрес. Позиция мадридского клуба пока что не ясна.

В текущем сезоне Хулиан Альварес провел 39 матчей на клубном уровне, забил 20 голов и отдал 5 ассистов. Веб-портал Transfermart оценивает стоимость игрока в 80 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Арсенал» готовит предложение по капитану «Барселоны».

По теме:
Не оправдали ожиданий. Перес решил продать 3 игрока Реала
ПЕДРИ: «Это не самый плохой результат. Начало было тяжелым»
Названа сумма. Арсенал готовит предложение по капитану Барселоны
Хулиан Альварес Атлетико Мадрид Барселона трансферы трансферы Ла Лиги Ферран Торрес
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Трансферная бомба. Салах ведет переговоры с одним из лучших клубов мира
Футбол | 25 февраля 2025, 19:07 8
Трансферная бомба. Салах ведет переговоры с одним из лучших клубов мира
Трансферная бомба. Салах ведет переговоры с одним из лучших клубов мира

Мохамед Салах привлекает внимание миланского «Интера»

Впервые с 2014 года в одной кампании УПЛ сыграло более 100 легионеров
Футбол | 26 февраля 2025, 04:18 1
Впервые с 2014 года в одной кампании УПЛ сыграло более 100 легионеров
Впервые с 2014 года в одной кампании УПЛ сыграло более 100 легионеров

В 18-м туре чемпионата Украины дебютировали 13 иностранцев

Пини Захави пытается вернуть Неймара в Барселону. Как реагирует Флик?
Футбол | 26.02.2025, 09:50
Пини Захави пытается вернуть Неймара в Барселону. Как реагирует Флик?
Пини Захави пытается вернуть Неймара в Барселону. Как реагирует Флик?
Роналду собирается приобрести известный клуб испанской Ла Лиги
Футбол | 25.02.2025, 12:19
Роналду собирается приобрести известный клуб испанской Ла Лиги
Роналду собирается приобрести известный клуб испанской Ла Лиги
Вторая победа в Лиге наций. Сборная Украины обыграла Хорватию
Футбол | 25.02.2025, 20:57
Вторая победа в Лиге наций. Сборная Украины обыграла Хорватию
Вторая победа в Лиге наций. Сборная Украины обыграла Хорватию
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Временный чемпион мира бросил вызов Усику. Он впервые остановил гиганта
Временный чемпион мира бросил вызов Усику. Он впервые остановил гиганта
24.02.2025, 22:55 1
Бокс
Лунин поставил Реалу ультиматум. Андрей принял ключевое решение
Лунин поставил Реалу ультиматум. Андрей принял ключевое решение
25.02.2025, 07:45 32
Футбол
Барселона – Атлетико – 4:4. Триллер в Кубке Испани. Видео голов и обзор
Барселона – Атлетико – 4:4. Триллер в Кубке Испани. Видео голов и обзор
26.02.2025, 02:20
Футбол
Усик обнял чемпиона мира, который критикует Ломаченко и зовет его на бой
Усик обнял чемпиона мира, который критикует Ломаченко и зовет его на бой
24.02.2025, 10:07 2
Бокс
Довбик может покинуть Рому. Его хочет один из сильнейших клубов мира 
Довбик может покинуть Рому. Его хочет один из сильнейших клубов мира 
24.02.2025, 18:40 14
Футбол
«Не имеет права». Минспорта отреагировало на допинг-скандал Мудрика
«Не имеет права». Минспорта отреагировало на допинг-скандал Мудрика
24.02.2025, 09:55 6
Футбол
Игорь СУРКИС: «Он не может уйти бесплатно. Клуб должен получить деньги»
Игорь СУРКИС: «Он не может уйти бесплатно. Клуб должен получить деньги»
24.02.2025, 13:15 10
Футбол
Ямал и Педри требуют трансфер. Это может стать ударом для Левандовски
Ямал и Педри требуют трансфер. Это может стать ударом для Левандовски
25.02.2025, 01:52 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем