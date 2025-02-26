Не Исак. Барселона готовит предложение по одному из лучших форвардов мира

Аргентинский нападающий мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес привлекает внимание каталонской «Барселоны», сообщает Fichajes.

По информации источника, «сине-гранатовые» готовят предложение в размере 60 миллионов евро + Ферран Торрес. Позиция мадридского клуба пока что не ясна.

В текущем сезоне Хулиан Альварес провел 39 матчей на клубном уровне, забил 20 голов и отдал 5 ассистов. Веб-портал Transfermart оценивает стоимость игрока в 80 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Арсенал» готовит предложение по капитану «Барселоны».