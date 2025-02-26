Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пора прощаться. Гвардиола запросил трансфер для замены суперзвезды
Англия
26 февраля 2025, 10:10 |
147
0

Пора прощаться. Гвардиола запросил трансфер для замены суперзвезды

Диогу Кошта рассматривается испанским тренером как замена Эдерсона

26 февраля 2025, 10:10 |
147
0
Пора прощаться. Гвардиола запросил трансфер для замены суперзвезды
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола и Эдерсон

Португальский голкипер «Порту» Диогу Кошта рассматривается главным тренером «Манчестер Сити» Пепом Гвардиолой как замена Эдерсону, сообщает Fichajes.

По информации источника, Эдерсон может покинуть английский клуб уже летом. Руководство «горожан» инициировало контакты для того, чтобы оценить целесообразность подписания португальского вратаря. Пеп Гвардиола хочет видеть Диогу в команде.

В текущем сезоне Диогу Кошта провел 34 матча на клубном уровне, из которых 15 – сухие, пропустил 37 голо. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что топ-клубы нацелились на 3 звезд «Манчестер Сити».

По теме:
Пини Захави пытается вернуть Неймара в Барселону. Как реагирует Флик?
Тоттенхэм – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ОФИЦИАЛЬНО. Агробизнес подписал 21-летнего воспитанника Динамо
Диогу Кошта Эдерсон Порту Пеп Гвардиола Манчестер Сити трансферы трансферы АПЛ чемпионат Португалии по футболу
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Как выглядит таблица УПЛ после 18-го тура. Расписание следующих матчей
Футбол | 26 февраля 2025, 08:42 0
Как выглядит таблица УПЛ после 18-го тура. Расписание следующих матчей
Как выглядит таблица УПЛ после 18-го тура. Расписание следующих матчей

24 февраля Шахтер переиграл Левый Берег со счетом 1:0

Барселона – Атлетико – 4:4. Триллер в Кубке Испани. Видео голов и обзор
Футбол | 26 февраля 2025, 02:20 0
Барселона – Атлетико – 4:4. Триллер в Кубке Испани. Видео голов и обзор
Барселона – Атлетико – 4:4. Триллер в Кубке Испани. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор первого матча 1/2 финала Кубка Испании 2024/25

«Это регулярно». Терим – о победе Аль-Шабаба, где Бущан снова пропустил
Футбол | 26.02.2025, 09:27
«Это регулярно». Терим – о победе Аль-Шабаба, где Бущан снова пропустил
«Это регулярно». Терим – о победе Аль-Шабаба, где Бущан снова пропустил
Дерек ЧИСОРА: «Это просто незаконно, вы осознаете, что сделали?»
Бокс | 26.02.2025, 04:02
Дерек ЧИСОРА: «Это просто незаконно, вы осознаете, что сделали?»
Дерек ЧИСОРА: «Это просто незаконно, вы осознаете, что сделали?»
Трансферная бомба. Салах ведет переговоры с одним из лучших клубов мира
Футбол | 25.02.2025, 19:07
Трансферная бомба. Салах ведет переговоры с одним из лучших клубов мира
Трансферная бомба. Салах ведет переговоры с одним из лучших клубов мира
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Разгром без груза ответственности. Сборная Украины обыграла Португалию
Разгром без груза ответственности. Сборная Украины обыграла Португалию
24.02.2025, 22:53 5
Баскетбол
Временный чемпион мира бросил вызов Усику. Он впервые остановил гиганта
Временный чемпион мира бросил вызов Усику. Он впервые остановил гиганта
24.02.2025, 22:55 1
Бокс
Клаудио РАНЬЕРИ: «Он станет одним из лучших в Европе»
Клаудио РАНЬЕРИ: «Он станет одним из лучших в Европе»
25.02.2025, 12:05
Футбол
Довбик может покинуть Рому. Его хочет один из сильнейших клубов мира 
Довбик может покинуть Рому. Его хочет один из сильнейших клубов мира 
24.02.2025, 18:40 13
Футбол
«Я не согласен с этим». Чемпион мира выступил против реванша Усика и Дюбуа
«Я не согласен с этим». Чемпион мира выступил против реванша Усика и Дюбуа
25.02.2025, 13:13 1
Бокс
Гвардиола после фиаско от Реала и Ливерпуля указал на дверь легенде клуба
Гвардиола после фиаско от Реала и Ливерпуля указал на дверь легенде клуба
25.02.2025, 08:44 1
Футбол
Артета им одержим. Арсенал готовит большие деньги за звезду Реала
Артета им одержим. Арсенал готовит большие деньги за звезду Реала
24.02.2025, 11:16 4
Футбол
Усик обнял чемпиона мира, который критикует Ломаченко и зовет его на бой
Усик обнял чемпиона мира, который критикует Ломаченко и зовет его на бой
24.02.2025, 10:07 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем