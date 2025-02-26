Пора прощаться. Гвардиола запросил трансфер для замены суперзвезды

Португальский голкипер «Порту» Диогу Кошта рассматривается главным тренером «Манчестер Сити» Пепом Гвардиолой как замена Эдерсону, сообщает Fichajes.

По информации источника, Эдерсон может покинуть английский клуб уже летом. Руководство «горожан» инициировало контакты для того, чтобы оценить целесообразность подписания португальского вратаря. Пеп Гвардиола хочет видеть Диогу в команде.

В текущем сезоне Диогу Кошта провел 34 матча на клубном уровне, из которых 15 – сухие, пропустил 37 голо. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что топ-клубы нацелились на 3 звезд «Манчестер Сити».