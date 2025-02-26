Саудовская Аравия. Аль-Ахли одолел Аль-Кадисию, Аль-Хиляль разбил соперника

Во вторник, 25 февраля, состоялся ряд матчей 22 тура чемпионата Саудовской Аравии. Аль-Шабаб, за который выступает Георгий Бущан, одержал выездную победу над ФК Аль-Раед, а Криштиану Роналду помог Аль-Насру одолеть ФК Аль-Вахда. Также сыграли свои матчи Аль-Ахли и Аль-Хиляль.

Аль-Ахли в домашнем матче разгромил соседа по турнирной таблице Аль-Кадис в домашнем поединке. Дубль английского форварда Айвена Тони, а также автогол испанского защитника Начо Фернандеса помогли Аль-Ахли одержать спокойную победу в чемпионате.

Аль-Ахли тоже спокойно одержал победу в матче против одного из аутсайдеров местного чемпионата. Подопечные Жорже Жезуса разгромили Аль-Холуд. (5:1). Дублями в матче отличились бразилец Малком и саудовский полузащитник Салем Аль-Давсари.

Чемпионат Саудовской Аравии 22-й тур

Аль-Ахли – Аль-Кадисия – 4:1

Голы: Тони, 11, 52, Сулейман, 27, Фернандес (аг), 42 – Киньонес, 48.

Аль-Хиляль – Аль-Холуд – 5:1

Голы: Малком, 3, 20, Аль-Давсари, 4, 55, Леонардо, 28 – Сафари, 65.